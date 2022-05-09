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Survivor'da ödül oyununu hangi takım kazandı? İşte Survivor All Star eleme adayları...

09.05.2022 00:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor All Star'da takımlar bu kez ödül oyunu için mücadele etti. Survivor 2022 All Star'ın 8 Mayıs tarihli yeni bölümü sonrası ödül oyununu kazanan taraf ise merak ediliyor. Eleme adayları da sorgulanmaya başlandı. Peki Survivor'da ödül oyununu hangi takım kazandı? İşte Survivor All Star eleme adayları...

Survivor'da ödül oyununu hangi takım kazandı? İşte Survivor All Star eleme adayları...

TV8'de ekrana gelen Survivor All Star'da ödül oyunu kıran kırana mücadelelere sahne olurken ünlüler ile gönüllüler takımından yarışmacılar kıyasıya mücadele etti. Bu haftanın eleme konseylerinin tamamlanmasının sonrasında takımlar ödül oyunu için parkura çıktı. Peki Survivor'da ödül oyununu hangi takım kazandı?

SURVIVOR'DA ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor ödül oyununda yeni bölümde de kıyasıya mücadeleler yaşandı. Ödül oyununda "Kadınlar" etabını 8-4 Gönüllüler Takımı kazanırken, takım 1-0 öne geçmiş oldu. "Erkekler" etabını da 8-3 Gönüllüler Takımının kazanmasıyla skor 2-0 olmuş oldu.

Son olarak ödül oyununun 1. etabını kazanan Mavi Takım oldu.

Acun Ilıcalı'nın sunumuyla ekrana gelen yarışmada ödül ise Hull City maçı oldu. Kazanan takım, jetlerle adadan alınacak ve İngiltere'ye götürülecek.

Ödül oyunu bugün ve yarın düzenlenecek. Oyunu iki defa kazanan ödüle gidecek. Takımlar berabere kalırsa final oyununu organize edilmiş olacak.

SURVİVOR ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

Bu hafta Evrim, Nisa ve Berkan ilk üç eleme adayı olarak potaya girmişti. Ancak konseyde konuşan Acun Ilıcalı, Merve Aydın'ın sakatlanıp elenmesinin ardından bu hafta eleme olmayacağını söyledi. İki hafta sonunda 6 dokunulmazlık oyununun oynanacağını ifade eden Acun Ilıcalı, 1 kişinin eleneceğini belirtti.

Acun Ilıcalı bu hafta yaşanan sakatlıklar sebebiyle kural değişikliği yapıldığını açıkladı. Ilıcalı'nın açıklaması ise şöyle oldu;

"Bu hafta üç aday eleme adayı olacak ancak eleme olmayacak. Önümüzdeki hafta da üç dokunulmazlık oynanacak ve toplamda 6 aday eleme potasında yer alacak."

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TV8 survivor
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