MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Survivor'da ödül oyununu kim kazandı? Survivor'da futbol keyfi! Çay ve poğaça için mücadele ettiler!

Survivor'da ödül oyununu kim kazandı? Survivor'da futbol keyfi! Çay ve poğaça için mücadele ettiler!

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.02.2020 02:59 | Son Güncelleme

Survivor 2020'nin 24 Şubat Salı akşamı ekrana gelen 7. son bölümünde ödül oyunu heyecanı yaşandı. Ünlüler ve gönüllüler takımları çay ve poğaça ödüllü oyunu kazanmak için futbol sahasında mücadele etti. Futbol maçına, kadın futbolcu Aycan'ın performansı damga vurdu. Acun Ilıcalı ise Aycan'a övgüler yağdırarak, "Halı sahada takım kursam ilk olarak Aycan'ı alırım" dedi. Peki Survivor'da ödül oyununu hangi takım kazandı? İşte Survivor son bölümde yaşananlar.

Survivor'da ödül oyununu kim kazandı? Survivor'da futbol keyfi! Çay ve poğaça için mücadele ettiler!

TV8'in heyecan dolu yarışması Survivor'da yine nefes kesen bir ödül oyunu oynandı. Survivor yeni bölümde ünlüler takımı ile gönüllüler takımı, kum sahada futbol oynadılar. Baştan sona kadar eğlenceli, heyecanlı ve zevkli geçen oyunda oyunu kazanan takım ödülün keyfini çıkarttı. İşte Survivor'da ödül oyununu kazanan takım ve ödül oyunu detayları.

SURVİVOR'DA ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'da takımların en çok sevdiği bir oyun oynandı. Açlıkla mücadele eden ve günde bir öğün ile yemek ile zorlanan yarışmacılar, verilecek ödül karşısında sevinçten havalara uçtular. Yarışmacılar çay ve peynirli poğaçaları kazanmak için mücadele ettiler. Kumda oynanan futbol maçına profesyonel futbolcular olan Aycan ve Sercan damga vurdu. Ancak Aycan ve Sercan'ın çabaları kazanmaya yetmedi.

survivor1
Oyunda erkekler ve kadınlar üçer kişi şeklinde sahaya çıktı. Devamında ise erkekler ve kadınlar ikişer kişi halinde maç yaptı. Yapılan maçlardan toplam 7 galibiyete ulaşan ödül oyununu kazandı. Kıran kıran geçen, birbirinden güzel hareketler ile dolu, nefis gollerin ekrana geldiği maçı kazanan gönüllüler takımı, ödül oyununu kazanan takım oldu. Gönüllüler, ünlüleri toplamda 7-6 yendiler.

s2

ACUN ILICALI'DAN AYCAN'A ÖVGÜ

Acun Ilıcalı oynanan maçlar sırasında yorumlarda da bulundu. Almanya'da profesyonel olarak futbol oynayan Aycan’ın performansını beğenen Acun Ilıcalı "Halı sahada takım kursam ilk Aycan'ı alırım" dedi.

SURVIVOR'DA KİM ELENECEK?

Survivor 2020'nin 25 Şubat Salı akşamı ekrana gelecek olan yeni bölümde ünlüler takımından bir yarışmacı veda edecek. Survivor'da dokunulmazlık oyununu kaybeden ünlüler takımındaki oylamada, ilk eleme adayı olarak Derya'nın adı çıkmıştı.
s6

Survivor yeni bölümde, sms oylamasında en yüksek oyu alan 2 yarışmacı, diğer eleme adaylarını belirleyecek. 3 aday arasında en az oyu alan isim ise Salı akşamı Survivor'a veda edecek.


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İstanbul'da korkunç olay! Bu halde buldular İstanbul'da korkunç olay! Bu halde buldular
Ceren Damar'ın katilinin avukatına veryansın etti! Canlı yayında gergin anlarCeren Damar'ın katilinin avukatına veryansın etti! Canlı yayında gergin anlar
90'lara damga vurmuştu! Kızı annesini gölgede bıraktı90'lara damga vurmuştu! Kızı annesini gölgede bıraktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Survivor, Survivor 2020, survivor ödül oyunu, survivor ödül kim kazandı.,

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Kitap, elektronik, mutfak, giyim ve daha birçok kategorideki fırsatları kaçırmayın.

Kitap, elektronik, mutfak, giyim ve daha birçok kategorideki fırsatları kaçırmayın.

Acun Ilıcalı Yasin Obuz'a sert çıktı!

Acun Ilıcalı Yasin Obuz'a sert çıktı!

Teknoloji Pazarı'nda dev indirimler!

Teknoloji Pazarı'nda dev indirimler!

3 yıl önceki videosu ortaya çıktı! O ünlüye olay sözler

3 yıl önceki videosu ortaya çıktı! O ünlüye olay sözler

Atakan Kayalar'dan dikkat çeken açıklama: Gaipten sesler duyduğum anda...

Atakan Kayalar'dan dikkat çeken açıklama: Gaipten sesler duyduğum anda...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hayranlarına müjde! Özgü Namal oyunculuğa dönüyor

Hayranlarına müjde! Özgü Namal oyunculuğa dönüyor

Hakan Ural Ceren Damar'ın katilinin avukatına veryansın etti! Canlı yayında gergin anlar

Ceren Damar'ın katilinin avukatına veryansın etti! Canlı yayında gergin anlar

'Mucize Doktor'un yıldızı Hayal Köseoğlu'ndan iddialı pozlar!

'Mucize Doktor'un yıldızından iddialı pozlar!

Jennifer Lopez'den duygusal paylaşım

Jennifer Lopez'den duygusal paylaşım

Quentin Tarantino baba oldu

Quentin Tarantino baba oldu

Selin Ciğerci'den derin yırtmaçlı elbiseyle kalça dansı

Selin Ciğerci'den derin yırtmaçlı elbiseyle kalça dansı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.