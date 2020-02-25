Survivor'da ödül oyununu kim kazandı? Survivor'da futbol keyfi! Çay ve poğaça için mücadele ettiler!

TV8'in heyecan dolu yarışması Survivor'da yine nefes kesen bir ödül oyunu oynandı. Survivor yeni bölümde ünlüler takımı ile gönüllüler takımı, kum sahada futbol oynadılar. Baştan sona kadar eğlenceli, heyecanlı ve zevkli geçen oyunda oyunu kazanan takım ödülün keyfini çıkarttı. İşte Survivor'da ödül oyununu kazanan takım ve ödül oyunu detayları.

SURVİVOR'DA ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'da takımların en çok sevdiği bir oyun oynandı. Açlıkla mücadele eden ve günde bir öğün ile yemek ile zorlanan yarışmacılar, verilecek ödül karşısında sevinçten havalara uçtular. Yarışmacılar çay ve peynirli poğaçaları kazanmak için mücadele ettiler. Kumda oynanan futbol maçına profesyonel futbolcular olan Aycan ve Sercan damga vurdu. Ancak Aycan ve Sercan'ın çabaları kazanmaya yetmedi.



Oyunda erkekler ve kadınlar üçer kişi şeklinde sahaya çıktı. Devamında ise erkekler ve kadınlar ikişer kişi halinde maç yaptı. Yapılan maçlardan toplam 7 galibiyete ulaşan ödül oyununu kazandı. Kıran kıran geçen, birbirinden güzel hareketler ile dolu, nefis gollerin ekrana geldiği maçı kazanan gönüllüler takımı, ödül oyununu kazanan takım oldu. Gönüllüler, ünlüleri toplamda 7-6 yendiler.