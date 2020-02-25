Survivor'da ödül oyununu kim kazandı? Survivor'da futbol keyfi! Çay ve poğaça için mücadele ettiler!

TV8'in heyecan dolu yarışması Survivor'da yine nefes kesen bir ödül oyunu oynandı. Survivor yeni bölümde ünlüler takımı ile gönüllüler takımı, kum sahada futbol oynadılar. Baştan sona kadar eğlenceli, heyecanlı ve zevkli geçen oyunda oyunu kazanan takım ödülün keyfini çıkarttı. İşte Survivor'da ödül oyununu kazanan takım ve ödül oyunu detayları.
Survivor'da takımların en çok sevdiği bir oyun oynandı. Açlıkla mücadele eden ve günde bir öğün ile yemek ile zorlanan yarışmacılar, verilecek ödül karşısında sevinçten havalara uçtular. Yarışmacılar çay ve peynirli poğaçaları kazanmak için mücadele ettiler. Kumda oynanan futbol maçına profesyonel futbolcular olan Aycan ve Sercan damga vurdu. Ancak Aycan ve Sercan'ın çabaları kazanmaya yetmedi.
Oyunda erkekler ve kadınlar üçer kişi şeklinde sahaya çıktı. Devamında ise erkekler ve kadınlar ikişer kişi halinde maç yaptı. Yapılan maçlardan toplam 7 galibiyete ulaşan ödül oyununu kazandı. Kıran kıran geçen, birbirinden güzel hareketler ile dolu, nefis gollerin ekrana geldiği maçı kazanan gönüllüler takımı, ödül oyununu kazanan takım oldu. Gönüllüler, ünlüleri toplamda 7-6 yendiler.
Acun Ilıcalı oynanan maçlar sırasında yorumlarda da bulundu. Almanya'da profesyonel olarak futbol oynayan Aycan’ın performansını beğenen Acun Ilıcalı "Halı sahada takım kursam ilk Aycan'ı alırım" dedi.
Survivor 2020'nin 25 Şubat Salı akşamı ekrana gelecek olan yeni bölümde ünlüler takımından bir yarışmacı veda edecek. Survivor'da dokunulmazlık oyununu kaybeden ünlüler takımındaki oylamada, ilk eleme adayı olarak Derya'nın adı çıkmıştı.
Survivor yeni bölümde, sms oylamasında en yüksek oyu alan 2 yarışmacı, diğer eleme adaylarını belirleyecek. 3 aday arasında en az oyu alan isim ise Salı akşamı Survivor'a veda edecek.
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