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Survivor'da olaylar bitmiyor! Hakan Hatipoğlu gizlice yemek yerken yakalandı

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
29.03.2024 18:12
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Survivor All Star bu yıl da heyecanla izleniyor. Her bölümü olay olan yarışmada Hakan'ın garip halleri kameralara yansıdı. Düello esnasında kenara çekilen Hakan cebinden çıkardığı yiyeceği gizlice yerken çekilen görüntüsü sosyal medyada gündem oldu.

Survivor'da olaylar bitmiyor! Hakan Hatipoğlu gizlice yemek yerken yakalandı

Survivor All Star her bölümü büyük bir heyecanla izleniyor. Yarışma her gün başka bir mevzuyla gündeme bomba gibi düşüyor.

Survivor'da kaos bitmek bilmezken, son bölümde yine yemekle alakalı bir durum gözlerden kaçmadı.

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Son bölümde Aleyna, Aysu, Merve ve Berna arasında yaşanan düello oyunu yayınlanırken, oyunu kenardan izleyen Hakan'ın halleri izleyiciler tarafından fark edildi.

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Boşanıyorlar mı? İddialara ilk kez yanıt verdi Boşanıyorlar mı? İddialara ilk kez yanıt verdi

Eli cebinde bench kenarından duran Hakan'ın cebinden çıkardığı bir yiyeceği ısırıp tekrardan cebine koyduğu anlar sosyal medyada gündem oldu.

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Anahtar Kelimeler:
survivor Hakan Hatipoğlu sosyal medya
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