Survivor'da olaylar bitmiyor! Hakan Hatipoğlu gizlice yemek yerken yakalandı

Survivor All Star her bölümü büyük bir heyecanla izleniyor. Yarışma her gün başka bir mevzuyla gündeme bomba gibi düşüyor.

Survivor'da kaos bitmek bilmezken, son bölümde yine yemekle alakalı bir durum gözlerden kaçmadı.

Son bölümde Aleyna, Aysu, Merve ve Berna arasında yaşanan düello oyunu yayınlanırken, oyunu kenardan izleyen Hakan'ın halleri izleyiciler tarafından fark edildi.

Eli cebinde bench kenarından duran Hakan'ın cebinden çıkardığı bir yiyeceği ısırıp tekrardan cebine koyduğu anlar sosyal medyada gündem oldu.