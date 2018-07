Survivor'da şampiyonluğu kaybeden Nagihan'dan final sonrası ilk paylaşım

Survivor 2018'e All Star takımında "Hazır olun parkurun kraliçesi geliyor" sloganıyla katılan ve Adem Kılıççı son ikiye kalan Nagihan Karadere, Instagram hesabından kendisini destekleyen sevenlerine teşekkür etti.

''TEK MUTLULUĞUM KIZIMA KAVUŞMUŞ OLMAK''

Kızıyla çektirdiği havuz pozunu paylaşan Nagihan Karadere altına şu notu düştü: ''Şu an tek mutluluğum kızıma kavuşmuş olmam. Survivor dünyanın en zor yarışması. Yarış parkurunun başına her geldiğimde Allah'ım beni utandırma kazanmama yardım et şampiyon olabileyim hayalimi gerçekleştirebileyim diye hep dua ettim ve bir kez daha Kıbrıs finaline kadar sizlerin destekleriyle geldim.

''HAKKINIZI HELAL EDİN''

Maalesef hayalimi yaşayamadım. Demek ki hayırlısı böyleymiş. Beni seven destekleyen herkese çok teşekkür ediyorum, Allah hepinizden bin kere razı olsun. Hakkınızı helal edin ne olur. Sizleri çok seviyorum.''

Nagihan Karadere'nin paylaşımına binlerce destek yorumu ve beğeni geldi.