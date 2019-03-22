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Survivor'da Seda ve Sabriye kavgası çıktı!

MAGAZİN HABERLERİ  | 22.03.2019 01:03 | Son Güncelleme

Survivor 2019 yarışmasında Türk takımının dikkat çeken iki yarışmacısı Sabriye ve Seda arasında gergin anlar yaşandı.

Survivor'da Seda ve Sabriye kavgası çıktı!

Survivor'da Türkiye takımı yarışmacılarından Seda ve Sabriye arasında barakada ortam bir hayli gerildi. "Benim arkamdan kulis yapıp duruyorsunuz" diyen Sabriye'ye, Seda oldukça sert cevaplar verdi.

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Survivor'a geldiğinden bu yana takım arkadaşlarıyla iletişimini bir türlü kuramayan Sabriye, Seda'ya iğneleyici konuşmalar yaptı.

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Sabriye, "buraya geldiğim günden beri arkamdan kulis yapıyorsunuz. Seda sende aynı kardeşim Sema gibiymişsin." dedi. Bunun üzerine Seda bir hayli gerildi.

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Seda, "sana ben bugüne kadar ne kötülük yaptım da bana ön yargıyla yaklaşıyorsun sürekli. Ben iyi olduğuma iyi kötü olduğuma kötüyümdür, kimseye melek rolü yapmıyorum" dedi. İkili arasındaki gergin anlar uzun süre devam etti.

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