Survivor'da Sercan ve Yasin kavgası: Seni döverim ve burayı terk ederim! Survivor 98. yeni bölüm fragmanı yayınlandı!

Survivor 2020'nin 5 Haziran Cuma ekrana gelecek olan yeni bölümünde, kırmızı ve mavi takım olarak ikiye ayrılan yarışmacılar, bu sefer sembol oyunu finalinde bireysel olarak karşı karşıya geliyor. Survivor'da sembol finalini kazanan isim 2 hafta dokunulmaz olacak. Çeyrek finallere de direkt olarak katılma hakkı kazanacak.

YASİN'İN 'DÖVERİM' SÖZÜ SERCAN'I ÇILDIRTTI!

Yarışmacıların aylardır emek verdiği Survivor'daki kaderlerini etkileyecek olan kritik oyunda, kırmızı takım kaptanı Sercan ile mavi takımda yer alan Yasin arasında kavga çıkıyor.

Oyun sırasında Yasin, "Sercan seni döverim ve burayı terk ederim" diye bağırınca ortalık karışıyor. Sinirlenen Sercan ise Yasin'e "Haydi gel döv. Beni mi döveceksin. Döver misin haydi" diyerek üzerine yürüyor. Parkurda birbirlerine giren Yasin ve Sercan arasında fiziksel müdahale de yaşanıyor. Takım arkadaşları ise ikiliyi ayırmaya çalışıyor. Murat Ceylan'ın sunduğu oyunda kavga eden Sercan ve Yasin'e ne ceza verileceği ise ilerleyen bölümlerde belli olacak.



