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Survivor'da Sercan ve Yasin kavgası: Seni döverim ve burayı terk ederim! Survivor 98. yeni bölüm fragmanı yayınlandı!

DİZİ HABERLERİ  | 05.06.2020 02:50 | Son Güncelleme

Survivor 2020 yarışmasının yeni bölümünde ortalık karışıyor. Survivor'da mavi ve kırmızı takımlar, çeyrek finale adını yazdıracak ilk ismin belirleneceği sembol oyunu finalinde yarışıyor. Kazanan ismin dokunulmazlık elde edeceği kritik oyunda Sercan ve Yasin arasında büyük bir kavga yaşanıyor. Yasin "Sercan seni döverim ve burayı terk ederim" diye bağırınca parkur karışıyor. Sinirlenen Sercan ise "Haydi gel döv" diyerek Yasin'in üzerine yürüyor. İşte Survivor 98. yeni bölüm fragmanı.

Survivor'da Sercan ve Yasin kavgası: Seni döverim ve burayı terk ederim! Survivor 98. yeni bölüm fragmanı yayınlandı!

Survivor 2020'nin 5 Haziran Cuma ekrana gelecek olan yeni bölümünde, kırmızı ve mavi takım olarak ikiye ayrılan yarışmacılar, bu sefer sembol oyunu finalinde bireysel olarak karşı karşıya geliyor. Survivor'da sembol finalini kazanan isim 2 hafta dokunulmaz olacak. Çeyrek finallere de direkt olarak katılma hakkı kazanacak.

YASİN'İN 'DÖVERİM' SÖZÜ SERCAN'I ÇILDIRTTI!

Yarışmacıların aylardır emek verdiği Survivor'daki kaderlerini etkileyecek olan kritik oyunda, kırmızı takım kaptanı Sercan ile mavi takımda yer alan Yasin arasında kavga çıkıyor.

yasin

Oyun sırasında Yasin, "Sercan seni döverim ve burayı terk ederim" diye bağırınca ortalık karışıyor. Sinirlenen Sercan ise Yasin'e "Haydi gel döv. Beni mi döveceksin. Döver misin haydi" diyerek üzerine yürüyor. Parkurda birbirlerine giren Yasin ve Sercan arasında fiziksel müdahale de yaşanıyor. Takım arkadaşları ise ikiliyi ayırmaya çalışıyor. Murat Ceylan'ın sunduğu oyunda kavga eden Sercan ve Yasin'e ne ceza verileceği ise ilerleyen bölümlerde belli olacak.


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