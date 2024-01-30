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  4. Survivor'da şoke eden anlar! İzleyenlerin gözünden kaçmadı! Yunus Emre'nin el hareketi sosyal medyayı salladı

Survivor'da şoke eden anlar! İzleyenlerin gözünden kaçmadı! Yunus Emre'nin el hareketi sosyal medyayı salladı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
30.01.2024 07:43 | Son Güncelleme:
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Ekranların sevilen yarışma programı Survivor All Star'da heyecan hız kesmeden devam ediyor. Her bölümü büyük yankı uyandıran programda Yunus Emre'nin el hareketi yaptığı anlar sosyal medyanın gündemine oturdu. Fenomen yarışmayı izleyenler şoke oldu.

Survivor'da şoke eden anlar! İzleyenlerin gözünden kaçmadı! Yunus Emre'nin el hareketi sosyal medyayı salladı

Acun Ilıcalı'nın sevilen programı Survivor All Star'da heyecan hız kesmeden devam ediyor. Kıran kırana mücadelenin verildiği programda şoke eden bir olay yaşandı.

Sezon başladığından bu yana tartışların ve kavgaların bitmediği Survivor All Star'da Yunus Emre'nin benchte el hareketi yaptığı anlar sosyal medyanın gündemine oturdu.

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Yapımın kesmeyi unuttuğu o anlar izleyenleri şaşırttı. Dikkatli izleyenlerin hemen fark ettiği o anlara ise sosyal medyada yorum yağdı.

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Yunus Emre'nin el hareketi yaptığı anlara; 'Kınıyorum çok ayıp', 'Gülmekten öldüm', 'Bu nedir ya', 'Oha bu yayınlandı mı?', 'Haykırdım' gibi yorumlar yapıldı.

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