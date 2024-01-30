Survivor'da şoke eden anlar! İzleyenlerin gözünden kaçmadı! Yunus Emre'nin el hareketi sosyal medyayı salladı

Acun Ilıcalı'nın sevilen programı Survivor All Star'da heyecan hız kesmeden devam ediyor. Kıran kırana mücadelenin verildiği programda şoke eden bir olay yaşandı.

Sezon başladığından bu yana tartışların ve kavgaların bitmediği Survivor All Star'da Yunus Emre'nin benchte el hareketi yaptığı anlar sosyal medyanın gündemine oturdu.

Yapımın kesmeyi unuttuğu o anlar izleyenleri şaşırttı. Dikkatli izleyenlerin hemen fark ettiği o anlara ise sosyal medyada yorum yağdı.

Yunus Emre'nin el hareketi yaptığı anlara; 'Kınıyorum çok ayıp', 'Gülmekten öldüm', 'Bu nedir ya', 'Oha bu yayınlandı mı?', 'Haykırdım' gibi yorumlar yapıldı.







