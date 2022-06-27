Survivor'da strateji savaşı! Adem ve Hikmet konseyde birbirine girdi

Survivor'da dün akşam oldukça heyecan seviyesi yüksek bir konsey yaşandı.

5-4 skorla dokunulmazlığı kazanan Batuhan Karacakaya konseyde yaptığı açıklamada Hikmet Tuğsuz'un iyi bir Survivor olduğunu belirttti. Performans açısından baktığında Ayşe Yüksel ile Hikmet Tuğsuz'u eşit gördüğünü vurgulayan Karacakaya, bir isim söylemek durumunda olduğunu fakat bu ismi bir seçeneği olmadığı için söyleyeceğini belirterek Hikmet Tuğsuz'un adını verdi.

SURVIVOR ADEM'DEN HİKMET'E TEPKİ

Hikmet Tuğsuz eleme adayı olması üzerine "Batuhan kazandığında Adem'i söylemiyor, Adem kazandığında Batuhan'ı söylemiyor" deyince Adem Kılıçcı söz alarak Hikmet'e tepki gösterdi.

Adem Kılıçcı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Bizim Batuhan ile bir oyun kurduğumuz yok. Batuhan benim her zaman en son tercihim. Çünkü en fazla süreyi beraber geçirdiğim tek kişi o. Kişilik olarak da seviyorum, emeği de var ortada. Bu benim vicdanım. Batuhan'ın benimle çok fazla hikayesi var. Zaten bir elin 5 parmağı kadar insan var burada. "

"KAZANAMAZSAN KENDİ BACAĞINDAN ASILACAKSIN"

Hikmet Tuğsuz, söz alıp Adem'e şu sözlerle yüklendi:

"Mücadeleye çıkarken ben kazanamazsam Batuhan, Batuhan kazanamazsa ben kazanırım rahatlığıyla oyuna çıkıyorsunuz. Ama bizim için durum aynı değil. Kazanamazsan kendi bacağından asılacaksın. Demek istediğim bu. Ben hiçbir zaman potadan korkmadım."

Survivor All Star 2022'de haftanın eleme adayları Nisa ve Hikmet oldu.

