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Survivor'da takımlar değişti! İşte Survivor mavi ve kırmızı takım yarışmacıları...

03.06.2022 00:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor All Star 2022'ye veda eden isim Sude Burcu'nun ardından Sema Aydemir oldu. 2 Haziran akşamında yayınlanan Survivor'un yeni bölümünde takımlar karıştırıldı. Giderek azalan Survivor yarışmacıları artık yeni takımlarıyla yoluna devam edecek. İşte Survivor mavi ve kırmızı takım yarışmacıları...

Survivor'da takımlar değişti! İşte Survivor mavi ve kırmızı takım yarışmacıları...

En zor sezonlardan biri olan Survivor All Star 2022'de değişimler devam ediyor. 2 Haziran akşamında yayınlanan Survivor'un yeni bölümünde ödül oyunu oynandı ve takımlar değiştirildi. Yarışmacıların yeni takımları belli oldu. İşte Survivor mavi ve kırmızı takım yarışmacıları...

SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'da ödül oyununu kazanan taraf kırmızı takım oldu.

Survivor'da takımlar değişti! İşte Survivor mavi ve kırmızı takım yarışmacıları...

Survivor'da haftalık takım dönemi başladı. Takımlarda en yüksek performansı olan yarışmacı takım kaptanı olacak ve haftalık takımları belirleyecek. Kırmızı takımda performans birincisi Adem, mavi takımda ise Nagihan oldu. Başarı yüzdesi daha fazla olduğundan, ilk seçme hakkı Nagihan'a verildi.

KIRMIZI TAKIM YARIŞMACILARI

Adem
Nisa
Anıl
Evrim
Batuhan

MAVİ TAKIM YARIŞMACILARI

Nagihan
Ogeday
Ayşe
Hikmet
Atakan
Berkan

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TV8 survivor
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