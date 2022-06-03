Survivor'da takımlar değişti! İşte Survivor mavi ve kırmızı takım yarışmacıları...

En zor sezonlardan biri olan Survivor All Star 2022'de değişimler devam ediyor. 2 Haziran akşamında yayınlanan Survivor'un yeni bölümünde ödül oyunu oynandı ve takımlar değiştirildi. Yarışmacıların yeni takımları belli oldu. İşte Survivor mavi ve kırmızı takım yarışmacıları...

SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'da ödül oyununu kazanan taraf kırmızı takım oldu.

Survivor'da haftalık takım dönemi başladı. Takımlarda en yüksek performansı olan yarışmacı takım kaptanı olacak ve haftalık takımları belirleyecek. Kırmızı takımda performans birincisi Adem, mavi takımda ise Nagihan oldu. Başarı yüzdesi daha fazla olduğundan, ilk seçme hakkı Nagihan'a verildi.

KIRMIZI TAKIM YARIŞMACILARI

Adem

Nisa

Anıl

Evrim

Batuhan

MAVİ TAKIM YARIŞMACILARI

Nagihan

Ogeday

Ayşe

Hikmet

Atakan

Berkan



