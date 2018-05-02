Survivor'da Turabi'den ilginç yorum 'Benim gibi agresif insana bile...'

Survivor 2018'in 1 Mayıs Salı akşamı ekrana gelen 60. bölümünde, Ünlüler takımından Yiğit Dikmen'in elenmesinin yankıları devam etti.

Survivor'da Hakan ve Anıl'la kavga etmesinin ardından 5 oyun ceza alan ve kaybettikleri dokunulmazlık oyununda oynayaman Turabi'nin sözleri dikkat çekti. Turabi konseyde, bireysel dokunulmazlığı kazanan Mustafa Kemal'a kendisini söylemesini istemişti. Ancak Mustafa Kemal Yiğit'in adını söylemişti. Yaptığı hata yüzünden dokunulmazlıkta takımını yalnız bıraktığını ve kendi isminin yazılmasının doğru olacağını tekrar söyleyen Turabi, 'Ben oynasaydım dokunulmazlık oyununu kazanırdı. O yüzden Mustafa Kemal'e beni söylemesi gerektiğini istedim. İki dokunulmazlıkta da oynamadım ve hak gereği söylenmem lazımdı' dedi.

TURABİ: 'YİĞİT'TEN ÖZÜR DİLEMİŞTİM'

Yiğit'in gitmesine çok üzüldüğünü söyleyen Turabi, 'Yiğit'in gitmesine çok üzüldüm. Keşke Hakan gitseydi de Anıl üzülseydi. Yiğit'i 2014 Survivor'ından beri

tanıyorum. Çok efendi bir çocuk. Benim gibi agresif birisine karşı bile efendiliğini bozmadı. Hatta bu sene gelince kendisinden özür dilemiştim. Keşke kalsaydı' şeklinde konuştu.

'KARDEŞİM GİBİYDİ'

Ünlüler'de adaya veda eden Yiğit'in ardından Ümit Karan'ın hayli üzgün olduğu görüldü. Yiğit'in vedasının ardından konuşan Ümit Karan, ' Çok ağır bir kayıp oldu benim için. Adada en yakın olduğum isimdi, kardeşimdi. Ailesine teşekkür ediyorum inanılmaz bir insan yetiştirdikleri için. Benim için kardeşim gibi oldu' dedi.



