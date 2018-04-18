Survivor'da Turabi gizli favorisini açıkladı 'Kalp atışı gibi oyun kazandırıyor'

Acun Ilıcalı'nın ikinci kanalı olan TV 8,5'da Salı akşamı Survivor 8,5 isimli özel bir program ekrana geldi. Survivor yarışmacılarıyla daha önce yayınlanmış özel röportajların yer aldığı programda yarışmacılar ilginç açıklamalarda bulundu.

TURABİ GİZLİ FAVORİSİNİ AÇIKLADI

Turabi kadın yarışmacıların performanslarını yorumladı. Sahra ve Berna'nın iyi performans sergilediğini söyleyen Turabi gizli favorisinin ise Elif olduğunu açıkladı.

"ÇOCUK HİLMİCEM BÜYÜDÜ"

Survivor 2018'e All Star olarak başladığını ve sonradan Gönüllüler'e geçtiğini belirten Hilmi Cem, güzel bir sonuçla yarışmayı tamamlayacağını hissettiğini söyledi. Hilmicem Survivor'da tecrübe kazandığını aktararak "Çocuk Hilmicem büyüdü" yorumunda bulundu.

MERVE AYDIN: TAKIM OLAMAZLARSA BİZİ YENEMEZLER

Ünlüler takımında yer alan ve başarılı bir performans sergileyen Merve Aydın, oyunlarda bariz üstünlük kurdukları Gönüllüler'in takım olması gerektiğini söyledi. Merve, Gönüllüler'de yarışmacıların birbirine inanmadığını söyledi. "Aydın takım olamazlarsa bizi yenemezler." dedi.

MURAT CEYLAN: KAYBETME PSİKOLOJİNE HAPSOLDUK

Murat Ceylan üst üste kaybedilen oyunlar sonrasında kaybetme psikolojisine büründüklerini dile getirdi. Bu hafta inançsız olmadıklarını smyleyen Ceylan, "Kaybetme psikolojisine hapsolduk" yorumunda bulundu.