Survivor'da yarı finale kim kaldı? İşte 23 Haziran Survivor 2021’in yarı finalisti ve eleme adayları

Survivor Türkiye 2021’in yeni bölümünde yarı finale kalabilmek için Ayşe, Aleyna ve Poyraz arasında müthiş bir parkur mücadelesi yaşandı. İsmail Balaban’ın yarı finali garantilemesinin ardından üç kişi arasında oynanan final oyununda yarışmacılara beş can verildi.

SURVİVOR’DA 2. YARI FİNALİST VE ELEME ADAYLARI KİM OLDU?

Survivor'da Berkay'ın veda etmesinin ardından Ayşe, Poyraz ve Aleyna arasında final oyunu oynandı ve yarışmacılara beş can verildi. Oyunda beş sayıyı bulan Ayşe ve Aleyna finale kaldı.

Final oyununda Ayşe ve Aleyna tüm güçlerini ortaya koydu.



Finale çıkan Ayşe ve Aleyna arasında on sayıyı yapan yarışmacı, oyunu kazanarak 2. yarı finalist olma hakkını kazandı.

Survivor’da bu akşam oynanan final oyununda yarı finale çıkmayı garantileyen 2. İsim Ayşe oldu.

Oyunu kaybeden Aleyna ve Poyraz için ise ada konseyinde sms oylaması yapıldı.

Bu oylamanın sonucu İstanbul’daki yarı finalde açıklanacak ve sezonun dördüncüsü bu oylama sonucunda belli olacak.

SURVİVOR 2021 YARI FİNAL VE FİNAL TARİHLERİ

Survivor’da 2021 sezonu yarı finali ve finali İstanbul’da canlı yayınla ekrana gelecek. Yarı final 24 Haziran Perşembe günü yayınlanacak. Final ise 25 Haziran Cuma günü yapılacak.

