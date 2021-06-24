MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Survivor'da yarı finale kim kaldı? İşte 23 Haziran Survivor 2021’in yarı finalisti ve eleme adayları

Survivor'da yarı finale kim kaldı? İşte 23 Haziran Survivor 2021’in yarı finalisti ve eleme adayları

24.06.2021 01:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor 2021'in 23 Haziran Çarşamba ekrana gelen son bölümünde Aleyna, Ayşe ve Poyraz arasında final oyunu oynandı. İki aşamalı oynanan oyun sonrasında Survivor 2021'in 2. yarı finalisti ve eleme adayları belli oldu. Peki, Survivor’da 2. yarı finalist kim oldu? Survivor'da bir kişinin daha yarı finalist olmasıyla birlikte çeyrek finalde 2 kişi oylamaya çıkacak ve en daha az oyu alan kişi yarı finale gidemeden elenecek. İşte 23 Haziran Survivor 2021’in yarı finalisti ve eleme adayları.

Survivor'da yarı finale kim kaldı? İşte 23 Haziran Survivor 2021’in yarı finalisti ve eleme adayları

Survivor Türkiye 2021’in yeni bölümünde yarı finale kalabilmek için Ayşe, Aleyna ve Poyraz arasında müthiş bir parkur mücadelesi yaşandı. İsmail Balaban’ın yarı finali garantilemesinin ardından üç kişi arasında oynanan final oyununda yarışmacılara beş can verildi.

SURVİVOR’DA 2. YARI FİNALİST VE ELEME ADAYLARI KİM OLDU?

Survivor'da Berkay'ın veda etmesinin ardından Ayşe, Poyraz ve Aleyna arasında final oyunu oynandı ve yarışmacılara beş can verildi. Oyunda beş sayıyı bulan Ayşe ve Aleyna finale kaldı.

ayse2

Final oyununda Ayşe ve Aleyna tüm güçlerini ortaya koydu.

ayse1
Finale çıkan Ayşe ve Aleyna arasında on sayıyı yapan yarışmacı, oyunu kazanarak 2. yarı finalist olma hakkını kazandı.

ayse4

Survivor’da bu akşam oynanan final oyununda yarı finale çıkmayı garantileyen 2. İsim Ayşe oldu.

ayşe23

Oyunu kaybeden Aleyna ve Poyraz için ise ada konseyinde sms oylaması yapıldı.

aleyna

Bu oylamanın sonucu İstanbul’daki yarı finalde açıklanacak ve sezonun dördüncüsü bu oylama sonucunda belli olacak.

poyraz1

SURVİVOR 2021 YARI FİNAL VE FİNAL TARİHLERİ

Survivor’da 2021 sezonu yarı finali ve finali İstanbul’da canlı yayınla ekrana gelecek. Yarı final 24 Haziran Perşembe günü yayınlanacak. Final ise 25 Haziran Cuma günü yapılacak.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Evde keyifli vakit geçirmenizi sağlayacak oyun konsollarıEvde keyifli vakit geçirmenizi sağlayacak oyun konsolları
Yanma ve kaşıntı varsa dikkat! Bu belirtileri ilk kez yaşıyorsanız...Yanma ve kaşıntı varsa dikkat! Bu belirtileri ilk kez yaşıyorsanız...
Teşkilat'ın Zehra'sından tatil pozları! Beğeni yağdıTeşkilat'ın Zehra'sından tatil pozları! Beğeni yağdı
Anahtar Kelimeler:
survivor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bilim Kurulu toplantısı sonrası Bakan Koca'dan önemli açıklamalar

Bilim Kurulu toplantısı sonrası Bakan Koca'dan önemli açıklamalar

Hadise'den ayrılan Kaan Yıldırım tatilde! Sürpriz aşk ortaya çıktı

Hadise'den ayrılan Kaan Yıldırım tatilde! Sürpriz aşk ortaya çıktı

Şehir 5 dakikada bu hale geldi! Fırtınanın şanslısı o oldu

Şehir 5 dakikada bu hale geldi! Fırtınanın şanslısı o oldu

Memur olmak isteyenlere müjde! Devlete yüzlerce alım yapılacak! KPSS…

Memur olmak isteyenlere müjde! Devlete yüzlerce alım yapılacak! KPSS…

Partide üçlü ilişkiye giren sevgilisini affetmedi

Partide üçlü ilişkiye giren sevgilisini affetmedi

Garson Mustafa'nın şiir aşkı

Garson Mustafa'nın şiir aşkı

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Cansu Taşkın'ın makyajsız hali şoke etti!

Cansu Taşkın'ın makyajsız hali şoke etti!

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

Tekne pozlarıyla açıkladı! "Milyonlar içinde yüzdüğüm..."

Tekne pozlarıyla açıkladı! "Milyonlar içinde yüzdüğüm..."

Aleyna Tilki'ni annesinden bikinili paylaşım!

Aleyna Tilki'ni annesinden bikinili paylaşım!

TikTok fenomeni minik bikinisiyle nefes kesti

TikTok fenomeni minik bikinisiyle nefes kesti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.