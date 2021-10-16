Survivor'da yaşanan olay gizemini koruyor! Kim doğruyu söylüyor?

Survivor yarışmasının başlarda çok iyi anlaşan iki kadın yarışmacısı Aleyna Kalaycıoğlu ve Ayşe Yüksel’in aileleri arasında yaşanan gerginlik hâla gizemini koruyor.

AİLELER BİRBİRİNE GİRDİ

Acun Ilıcalı yarışmacılardan Aleyna Kalaycıoğlu’nun bir trafik kazası sonucu yüzde yüz engelli olan küçük kardeşi Cansu’yu adaya getirmek istemişti. Ancak diğer yarışmacılara haksızlık olmasın diye herkesin ailesini adaya davet etmişti. Ve maalesef iddialara göre set dışında çok tatsız bir olay yaşanmıştı.

AYŞE'NİN AİLESİ 'YARATIK' DEDİ İDDİASI

Bu durumu Survivor Aleyna’nın annesi kendi sosyal medya hesabından "Evlatlarım benim kırmızı çizgim... Günlerdir Cansu'ya ve bana huzur vermeyen, çok çirkin söylemlerde bulunan AYŞE'nin anne ve babasını esefle kınıyorum" sözleriyle duyurmuştu. İddia edilene göre Survivor Ayşe’nin annesi, Aleyna’nın kardeşine ‘Yaratık’ demişti. Ayrıca söylentilere göre; Ayşe ve Ailesi Dominik'te Cansu'nun oy için getirildiğini söylemişti. Ayşe hayranları bu söylenenlere inanmadıklarını belirtirken Aleyna hayranları annesinin durduk yere yalan söylemeyeceğine inandıklarını ifade etmişlerdi.

SIR PERDESİ ARALANMADI

Olayın devamında Acun Ilıcalı yarışmacılarla konuştu ve aileleriyle görüşüp bu gerginliği sonlandırmalarını istedi.

Yarışma aylar önce bitmiş olmasına rağmen her iki yarışmacıda bu olaya dair bir açıklamada bulunmadı. Hayranları ise ikiye bölündü ve konu merak edilmeye devam ediyor.

