Survivor'da yemek krizi! Adem itiraf etti: Dolma aldım yedik! Acun Ilıcalı cezayı açıkladı

Survivor All Star'ın 22 Nisan Cuma ekrana gelen son bölümündeki konseyde Acun Ilıcalı, ünlüler takımının kural dışı yemek yediğini açıkladı. Söz alan Adem ise yaptığı hareketi itiraf etti.

"ERZAK ARACINDAN DOLMA ALDIM"

Oyun sonrasında adalarına geldiklerinde erzak getiren bir araç gördüğünü söyleyen Adem "Kapıları açıktı içinde dolma gördüm ve aldım. Arkadaşlarıma da dağıttım. 8-10 adet dolma vardı zaten ve onu aldım. Oyunda gelmiştik çok açtık, yemek yapamamıştık. Yağmur olduğu için de ateş yakamamıştık. Planlı bir şey değildi. Sema ve Barış hariç herkes yedi" dedi.

"GÖZE PARMAK SOKAR GİBİ YEMEK İHLALİ..."

Adem'in rahat konuşmasına tepki gösteren Acun Ilıcalı "Olayı normalleştirme çabanı hayranlıkla izliyorum. Öyle bir anlattın ki kendimi suçlu hissettim. Sanki sizi izci kampına getirdik ve neler olacağından habersizdiniz. Sanki kurallara aykırı uygunsuz bir şekilde, yemek gördüğünüzde yiyebilirsiniz. Bunu normal gibi anlatıyorsun. Ama bizim de yaptırım yapmamız gayet normal, sizin yemeniz nasıl normalse. Survivor'da bu kadar göze parmak sokar gibi yemek ihlali yapılıyorsa ve ardından bize de dünyanın en normal şeyi gibi anlatılıyorsa biz de cezasını veririz" dedi.

CEZALARI BELLİ OLDU

Eski ünlüler takımı yarışmacılarının aldığı cezayı açıklayan Ilıcalı, "Herhangi bir ödül oyununda, ödül gezme üzerine değilse, istedikleri zaman gönüllüler takımı kaybettiği yemek ödülünü yiyebilir. Gönüllüler takımı kaybetse de yemek yiyecek. Bunun hakkaniyetli olanı budur" dedi.



