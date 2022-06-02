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Survivor'da yeni dönem başladı! İşte Survivor All Star'da ünlüler ve gönüllüler yarışmacıları

02.06.2022 20:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor All Star'da Sema'nın elenmesinin ardından takımlarda dengeler bozuldu. Acun Ilıcalı ise kadın ve erkek sayısının eşit olması için oluşturulan yeni takımları ada konseyinde açıkladı. Buna göre Survivor'da her hafta takımlarda değişiklik olacak.

Survivor'da yeni dönem başladı! İşte Survivor All Star'da ünlüler ve gönüllüler yarışmacıları

Haziran ayı sonunda final yapacak olan Survivor'da son haftalara yeni takımlarla giriliyor. Survivor'da son elenen isim Sema olmuştu. Sema'nın vedasının ardından ise Acun Ilıcalı "Bizim takım planlamamız vardı. Sema'nın vedası onu değiştirmiş oldu. Bu haftadan itibaren, takımlarda ikişer kadın olacak" açıklamasını yapmıştı.

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TAKIMLAR HAFTALIK OLACAK

Survivor'ın 2 Haziran Perşembe ekrana gelen son bölümünde ise ada konseyi toplandı. Ilıcalı yeni takımları belirlemeden önce yaptığı açıklamada "Kadınlar ve erkekler ayrı ayrı yarışmayacak. Takımlar karışık olacak. Oyunlarda iki takımda da ikişer kadın olacak kural bu ama yarışmalar karışık olacak." ifadesini kullandı.

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PERFORMANS BİRİNCİLERİ SEÇİM YAPTI

Her iki takımdaki performans birincileri açıklandı. Ünlülerde Adem, gönüllülerde Nagihan birinci oldu. Yüzdesi fazla olan Nagihan ise yeni takımlar için ilk seçme hakkına sahip olacak. Her iki takımda da ikişer kadın olacak. Bu takımlar haftalık olacak" dedi.

İŞTE YENİ TAKIMLAR

Nagihan ilk olarak takımına Ayşe'yi seçti. Adem ise Batuhan'ı takımına kattı. Survivor'da bu seçmelere göre ünlülerde Adem, Batuhan, Anıl, Evrim ve Nisa, gönüllülerde Nagihan, Atakan, Ayşe, Ogeday, Hikmet ve Berkan yer aldı.

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