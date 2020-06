Survivor'da yeni takımlar nasıl oldu? Takım kaptanları kimler oldu? İşte Survivor 2020 mavi ve kırmızı takım yarışmacıları

Bireysel olarak en iyi parkur performansını göstermeye çalışan yarışmacıları, en kısa sürede parkuru bitirerek tabloda üst sıralarda yer almayı denedi. 9 yarışmacı arasında 5 kişi elendi ve geriye toplamda 4 yarışmacı kaldı. 4 yarışmacı ise aralarında oyun oynadı ve kalan son 2 yarışmacı bu haftanın mavi ve kırmızı takım kaptanları oldu. Survivor'da bu hafta son 2'ye kalarak takım kaptanlığını kazanan isimler Ardahan ve Cemal Can oldu.

Survior'da yarışmacılar artık her hafta takım kaptanlığı için parkurlarda bireysel olarak mücadele vermeye başladı. Yunus Emre'nin de adaya veda etmesinin ardından Sercan, Elif, Barış, Nisa, Cemal Can, Ardahan, Berkan, Evrim ve Nisa takım kaptanı olabilmek adına mücadelelerini parkura yansıttı.

MAVİ TAKIM YARIŞMACILARI KİMLER OLDU?

Survivor'da Cemal Can ile yaptığı avantaj oyununu da kazanan Ardahan, ilk yarışmacıyı seçme hakkı elde etti. Çeyrek finali garantilemiş olan Elif'in avantaj oyununu kazanan Ardahan'ın takımına katıldığını Acun Ilıcalı açıkladı. Ardahan ilk seçme hakkını Sercan Yıldırım'dan yana kullandı. Ardahan daha sonra ise Yasin ve Evrim'i takımına seçti.

Diğer takım kaptanı olan Cemal Can'ın yakın arkadaşı Nisa'yı almak isteyen Ardahan, Nisa'nın "Ben Sercan ile aynı takımda olamam" sözü üzerine vazgeçti.

Böylece bu hafta mavi takım yarışmacıları, kaptan Ardahan, Sercan Yıldırım, Elif Gören, Yasin Obuz ve Evrim Keklik'ten oluştu.

KIRMIZI TAKIM YARIŞMACILARI KİMLER OLDU?

Kırmızı takım kaptanı olan Cemal Can, Ardahan'dan sonra ilk seçim hakkını kullandı ve Berkan'ı takımına kattı. Cemal Can daha sonra ise Nisa ve Barış'ı seçti. Böylece kırmızı takım yarışmacıları, Cemal Can, Berkan, Nisa ve Barış'dan oluştu.



Survivor'da yeni takımlar, Perşembe akşamı ekrana gelecek olan bölümde ilk defa karşı karşıya gelecek. Mavi ve kırmızı takımlar erzak ödülünü kazanmak için mücadele edecek.

YENİ TAKIMLAR ACUN'U ŞAŞIRTTI!

Acun Ilıcalı ortaya çıkan yeni takımları görünce şaşırdığını söyledi. Ilıcalı, "Gerçekten şaşırdığım iki takım oldu. Çok umduğum takımlar diyemeceğim. Ama asıl sebebi de eski gönülller ve mavi takımdan çıkması oldu. İki kaptan da o taraftan çıkınca takımlar değişeceği de belliydi" ifadelerini kullandı.