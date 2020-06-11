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Survivor'da yeni takımlar nasıl oldu? Takım kaptanları kimler oldu? İşte Survivor 2020 mavi ve kırmızı takım yarışmacıları

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.06.2020 01:03 | Son Güncelleme

Survivor 2020'nin 10 Haziran Çarşamba ekrana gelen son bölümünde kaptanlık oyunu heyecanı yaşandı. Yarışmacılar, kırmızı ve mavi takım kaptanları olabilmek için yarıştı. Survivor'daki konseyde ise takım kaptanlığını kazanan isimler, mavi ve kırmızı takım yarışmacılarını seçti. Kaptanların seçimleriyle ortaya çıkan yeni takımlar, Acun Ilıcalı'yı da şaşırttı. Peki, Survivor 2020'de mavi ve kırmızı takım yarışmacıları kimlerden oluştu? İşte Survivor'da yeni takımlar.

Survivor'da yeni takımlar nasıl oldu? Takım kaptanları kimler oldu? İşte Survivor 2020 mavi ve kırmızı takım yarışmacıları

Survivor 2020'de final zamanına artık çok az bir zaman kala oyun sisteminin de değişmesiyle birlikte iki takım yarışmacıları da parkurda kaptan olabilmek için bireysel olarak yarıştı. Survivor 2020'de bu hafta parkurda en iyi performans sergileyerek son 2'ye kalan isimler kırmızı ve mavi takım kaptanları olmak için hak kazandı. Kaptanlıkları kazanan isimler yapılan ada konseyinde birer birer yarışmacı seçti ve böylelikle kırmızı ve mavi takım yarışmacıları belli oldu.

TAKIM KAPTANLARI KİMLER OLDU?

Survior'da yarışmacılar artık her hafta takım kaptanlığı için parkurlarda bireysel olarak mücadele vermeye başladı. Yunus Emre'nin de adaya veda etmesinin ardından Sercan, Elif, Barış, Nisa, Cemal Can, Ardahan, Berkan, Evrim ve Nisa takım kaptanı olabilmek adına mücadelelerini parkura yansıttı.

Bireysel olarak en iyi parkur performansını göstermeye çalışan yarışmacıları, en kısa sürede parkuru bitirerek tabloda üst sıralarda yer almayı denedi. 9 yarışmacı arasında 5 kişi elendi ve geriye toplamda 4 yarışmacı kaldı. 4 yarışmacı ise aralarında oyun oynadı ve kalan son 2 yarışmacı bu haftanın mavi ve kırmızı takım kaptanları oldu. Survivor'da bu hafta son 2'ye kalarak takım kaptanlığını kazanan isimler Ardahan ve Cemal Can oldu.

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MAVİ TAKIM YARIŞMACILARI KİMLER OLDU?

Survivor'da Cemal Can ile yaptığı avantaj oyununu da kazanan Ardahan, ilk yarışmacıyı seçme hakkı elde etti. Çeyrek finali garantilemiş olan Elif'in avantaj oyununu kazanan Ardahan'ın takımına katıldığını Acun Ilıcalı açıkladı. Ardahan ilk seçme hakkını Sercan Yıldırım'dan yana kullandı. Ardahan daha sonra ise Yasin ve Evrim'i takımına seçti.

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Diğer takım kaptanı olan Cemal Can'ın yakın arkadaşı Nisa'yı almak isteyen Ardahan, Nisa'nın "Ben Sercan ile aynı takımda olamam" sözü üzerine vazgeçti.

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Böylece bu hafta mavi takım yarışmacıları, kaptan Ardahan, Sercan Yıldırım, Elif Gören, Yasin Obuz ve Evrim Keklik'ten oluştu.

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KIRMIZI TAKIM YARIŞMACILARI KİMLER OLDU?

Kırmızı takım kaptanı olan Cemal Can, Ardahan'dan sonra ilk seçim hakkını kullandı ve Berkan'ı takımına kattı. Cemal Can daha sonra ise Nisa ve Barış'ı seçti. Böylece kırmızı takım yarışmacıları, Cemal Can, Berkan, Nisa ve Barış'dan oluştu.
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Survivor'da yeni takımlar, Perşembe akşamı ekrana gelecek olan bölümde ilk defa karşı karşıya gelecek. Mavi ve kırmızı takımlar erzak ödülünü kazanmak için mücadele edecek.

YENİ TAKIMLAR ACUN'U ŞAŞIRTTI!

Acun Ilıcalı ortaya çıkan yeni takımları görünce şaşırdığını söyledi. Ilıcalı, "Gerçekten şaşırdığım iki takım oldu. Çok umduğum takımlar diyemeceğim. Ama asıl sebebi de eski gönülller ve mavi takımdan çıkması oldu. İki kaptan da o taraftan çıkınca takımlar değişeceği de belliydi" ifadelerini kullandı.

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