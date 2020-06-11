Survivor'da yeni takımlar nasıl oldu? Takım kaptanları kimler oldu? İşte Survivor 2020 mavi ve kırmızı takım yarışmacıları

Survivor 2020'de final zamanına artık çok az bir zaman kala oyun sisteminin de değişmesiyle birlikte iki takım yarışmacıları da parkurda kaptan olabilmek için bireysel olarak yarıştı. Survivor 2020'de bu hafta parkurda en iyi performans sergileyerek son 2'ye kalan isimler kırmızı ve mavi takım kaptanları olmak için hak kazandı. Kaptanlıkları kazanan isimler yapılan ada konseyinde birer birer yarışmacı seçti ve böylelikle kırmızı ve mavi takım yarışmacıları belli oldu.

TAKIM KAPTANLARI KİMLER OLDU?

Survior'da yarışmacılar artık her hafta takım kaptanlığı için parkurlarda bireysel olarak mücadele vermeye başladı. Yunus Emre'nin de adaya veda etmesinin ardından Sercan, Elif, Barış, Nisa, Cemal Can, Ardahan, Berkan, Evrim ve Nisa takım kaptanı olabilmek adına mücadelelerini parkura yansıttı.

Bireysel olarak en iyi parkur performansını göstermeye çalışan yarışmacıları, en kısa sürede parkuru bitirerek tabloda üst sıralarda yer almayı denedi. 9 yarışmacı arasında 5 kişi elendi ve geriye toplamda 4 yarışmacı kaldı. 4 yarışmacı ise aralarında oyun oynadı ve kalan son 2 yarışmacı bu haftanın mavi ve kırmızı takım kaptanları oldu. Survivor'da bu hafta son 2'ye kalarak takım kaptanlığını kazanan isimler Ardahan ve Cemal Can oldu.