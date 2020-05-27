Survivor’dan sonra başka bir yarışmacıyla birlikte oldu

Yarışmacılardan Hugo Sierra ile aşk yaşayan, hatta yarışmadaki iletişim ödülünü kazandıktan sonra Sierra'yı annesi ile tanıştıran Ivana Icardi'nin aşkı, yarışmadan elendikten sonra bitti.

İddialara göre Ivana Icardi, Hugo Sierra'dan ayrıldıktan sonra bir başka yarışmacı Jose Antonio Aviles'le yakınlaştı.

Elenen yarışmacılar ve yapım ekibi, otelde yedikleri yemeğin ardından bir şeyler içmek için dışarı çıktıkları sırada Icardi ile Aviles'in yakınlaştığı ve geceyi birlikte geçirdikleri belirtildi.

Icardi ve Aviles'in yer aldığı yemekte olan eski yarışmacılardan biri ise Icardi ile otelde aynı odada kaldığını ve odaya döndükleri zaman ikilinin ilişkiye girmelerinden rahatsız olduğunu söyledi.



Ivana Icardi ise bu iddiayı reddetti ancak konuyla ilgili başka açıklama yapmaktan kaçındı.



