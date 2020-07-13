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Survivor'dan elenen Berkan için Acun Ilıcalı'dan duygusal konuşma: Bir gün canım çok sıkılırsa seni arayacağım

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.07.2020 02:31 | Son Güncelleme

Survivor'dan elenen son yarışmacı Berkan Karabulut oldu. Survivor'da son 4 yarışmacı arasına kalan Berkan'ın elenmesi Acun Ilıcalı'yı çok üzdü. Dominik'te son eleme konseyinde sms sıralamasına göre Berkan'ın elendiğini açıklayan Ilıcalı, "Şu anı yaşamak beni çok mutsuz ediyor" dedi. Survivor Berkan için övgü dolu sözler söyleyen Acun Ilıcalı, "İleride görüşmek istediğim isimlerden birisin. Bir gün canım çok sıkılırsa inan seni arayacağım. Bir insanın etrafında olması gereken dostlardansın" dedi.

Survivor'dan elenen Berkan için Acun Ilıcalı'dan duygusal konuşma: Bir gün canım çok sıkılırsa seni arayacağım

Survivor 2020'nin 13-14 Temmuz'da İstanbul'da yapılacak olan büyük finali öncesinde Berkan Karabulut yarışmaya veda etti. Cemal Can, Barış ve Yasin ise İstanbul'daki finale gitmeye hak kazanan yarışmacılar oldu.

BERKAN'DAN SURVIVOR'A VEDA KONUŞMASI

Survivor'da sms oylamasına göre rakiplerinden daha az oy alarak elenen Berkan ise veda konuşması yaptı.

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Survivor'ın hayatına çok fazla şey kattığını ve büyük deneyimler kazandığını söyleyen Berkan, elendiği için ise sevenlerinin ve ailesinin üzülmemesini istedi.

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Survivor'dan ayrılmadan önce veda konuşması yapan Berkan Karabulut, "Size ve güzel ekibinize teşekkür ediyorum. Çok güzel bir macera olması amacıyla yola çıktım. Survivor'a gelmek bu seneye kısmet oldu. Bu sene burada olduğum için çok mutlu oldum. Ömrümün sonuna kadar unutmayacağım tecrübeler ve hatıralar edindim. 9 yıl basketbol oynadım ama burası sınırlarımı zorlayan yer oldu. Hangi takımdaysam en iyi şekilde mücadele etmeye çalıştım. Kimsenin hakkını yememeye, kimseye yanlış bir davranışta bulunmamaya çalıştım ve mertçe yarıştım. En büyük önceliğim ailemi mutlu etmek ve gururlandırmaktı" ifadelerini kullandı.

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ACUN: "SEN BENİM GELDİĞİM YERDEN ÇOK DAHA İLERİDESİN"

Berkan'ın elenmesi nedeniyle çok üzgün olduğunu ifade eden Acun Ilıcalı duygusal anlar yaşadı. Berkan'ın hayatıyla kendi yaşamını kıyaslayan Ilıcalı, "Ben bugün gerçekten çok üzgünüm. Şu anı yaşamak beni çok mutsuz ediyor. İyi niyetin hayatta bir çok kapı açtığını düşünürüm. Sen benim geldiğim yerden çok daha ileridesin. O basamakları tırmanırken, elimden geldiğince insanlara yardım etmeye çalıştım ve onlar hep hayatımda bir şekilde karşıma çıktı. Sen kalbi çok temiz bir arkadaşsın. Çok değişik bir arkadaşsın. Arkadaşlarına o kadar çok yardım eden bir halin var ki, bunun karşılığını mutlaka göreceksin" dedi.

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"BİR İNSANIN ETRAFINDA OLMASI GEREKEN DOSTLARDAN BİRİSİN"

Berkan ile ilerde görüşmek istediğini de söyleyen Ilıcalı, " Survivor'da seni yedekten aldık, gittiğin takımı zirveye taşıdın. Önce ünlülerde, sonra gönüllülerde büyük başarı elde ettin. Takımı hep heyecanlandırdın, Survivor'da neredeyse görmediğin ödül kalmadı. Benim için hayatta bir insanın etrafında olması gereken dostlardan birisin Berkan. Gerçek anlamda bunu kalpte söylüyorum. İnsan düştüğü bir yerde birine tutunmak ister ya, işte o sensin. Çok temiz kalpli bir insansın ve bunun karşılığını hayatta mutlaka göreceksin. Senin iyi niyetin sadece bana geçmedi, inan bütün ülkeye geçti. Bunu Türkiye'ye gittiğinden bir kafeye oturduğunda anlayacaksın. Sen ileride daha çok görmek istediğim yarışmacılardan birisin. Bir gün canım çok sıkılırsa seni arayacağım. Çok güzel bir enerjin var" şeklinde konuştu.

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