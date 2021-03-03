Survivor'dan elenen Çağman'dan ünlüler takımıyla ilgili flaş sözler!

Survivor son bölümünde elenen Çağman Çatay, adada kendisinden daha az kalması gereken hem ünlüler hem de gönüllüler takımı yarışmacıları olduğunu belirtti. Çağman, iki takımdaki favorilerini de açıklarken, ünlüler takımıyla ilgili flaş bir yorumda da bulundu. Çağman, ünlülerin bir takım olamadığını ancak bireysel olarak hepsinin iyi insanlar olduğunu söyledi.

İşte Survivor Çağman'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

"Survivor'da en zorlandığım an arka arkaya yarışma kaybetme psikolojisi oldu. Benim elenmemin ardından takımda pek bir şey değişmez. Ben nötr gibiyim. Ne katkı sağladım ne eksi. Adada benden daha az kalması gereken insanlar tabii ki var, gönüllülerden de ünlülerden de var.

Survivor'da favori ismim ünlülerden Sergen, kadınlarda Merve. Gönüllülerden de Berkay, Poyraz ve Steven. Benim için ada yaşantısı garipti biraz. Çok gergin, huzursuz, tahammülsüz insanların bulunduğu bir yerdi ada.

Batuhan'ın beni söyleyeceğini çok düşünmüyordum. Stratejik davranmaları gerekiyor. Performansımın çok yükseleceğini de öngörmüş olabilir. Hayırlısı, nasip kısmet.

Ünlüler takımı bireysel olarak, çok iyi insanlardan oluşuyor. Fakat bir takım değiller, takım olmak başka bir şey. Takım olmak kazanmayla kaybetmeyle ilgili değil, takım olmak başka bir şey.

