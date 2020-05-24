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Survivor'dan elenen Ersin Korkut sakatlığı ve köpeği Mes ile ilgili konuştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.05.2020 23:11 | Son Güncelleme

Acun Ilıcalı, Ramazan Bayramı nedeniyle Dominik Cumhuriyeti'nden Survivor Panorama programı için özel yayın yaptı. Ilıcalı'nın konukları ise Mert Öcal ve Ersin Korkut oldu. Survivor Ersin sakatlığı ve köpeği Mes'in ölümüyle ile ilgili canlı yayında ilk defa konuştu.

Survivor'dan elenen Ersin Korkut sakatlığı ve köpeği Mes ile ilgili konuştu

Survivor Panorama Bayram Özel programı Dominik'ten yayınlandı. Ünlüler takımından elenen Survivor Ersin ve Mert merak edilenleri Acun Ilıcalı'ya açıkladı.

Survivor'ın sevilen isimlerinden olan Ersin, sakatlığı nedeniyle yarışmadan ayrılmak zorunda kalmıştı. Ersin elendikten sonra ise çok sevdiği köpeği Mes'in öldüğünü öğrenince yıkılmıştı. Ersin, Survivor Panorama'da sakatlığı ve köpeği Mes'in ölümü hakkında konuştu.

Yarışmadan elendiği için çok üzüldüğünü söyleyen Ersin Korkut, "Dramatik bir eleme yaşadım, köpeğim de işin içindeydi.
Barış ile futbol maçında bir darbe yedim. Çok az ağrım vardı ve ben devam ettim. Ancak ağrılarım artınca devam edemedim. Eğer zorlasaydım ameliyatlık olacaktım. Doğrusunu yaptım. Şu an ayağım iyi, sadece ilaç kullanıyorum.
Elendim çok üzüldüm. Şimdi izliyorum tam benlik parkurlar olduğunu görüyorum. Sizin ekibin de büyük bir sınavı vardı, hepinize çok teşekkür ediyorum. Köpeğim 1,5 ay önce ölmüş onu sonradan öğrendim. Yılmaz Erdoğan söyledi bana" ifadelerini kullandı.

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