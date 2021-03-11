Survivor'dan elenen Hayrettin Exxen'de işi kaptı

Seyirciyi TV8 ekranlarına kilitleyen Survivor 2021 ünlüler takımı yarışmacısı Hayrettin, Survivor'a veda etmişti. Tüm takımın gözyaşlarıyla vedalaştığı ünlü ismin adaya vedası, herkesi üzmüştü. Elenmesinin ardından büyük bir çöküş yaşayan ünlüler takımı, Hayrettin'in yokluğunu derinden hissetti.

Pozitif enerjisiyle seyircinin kalbine taht kuran Hayrettin Karaoğuz'un, bomba projeye dahil olduğu iddia edildi. Hayrettin'in Acun Ilıcalı'nın platformu Exxen'e geçtiği iddia edildi.

Hayrettin Karaoğuz'un sosyal medyada en çok konuşulan platformlardan biri olan Exxen'de çok yakında yayınlacak bir program ile ekranlara döneceği öne sürüldü. (TV100)

