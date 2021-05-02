Survivor’dan elenen Öykü Çelik’ten İsmail Balaban ve Gamze Atakan açıklaması: "Yıkılırdım!"

Survivor 2021 yarışmasıyla gündeme gelen ünlü oyuncu Öykü Çelik, kısa bir süre önce yarışmadan elenmişti. Dominik'ten döndükten sonra sevgilisi İsmail Berhan'dan evlilik teklifi alan Öykü Çelik, Survivor yarışmacılarından İsmail Balaban'ın yaşadığı olay hakkında açıklamalarda bulundu.
Survivor 2021 yarışmasında yarışan ünlü oyuncu Öykü Çelik, yarışmadan elenmesinin ardından sevgilisi İsmail Berhan'dan evlilik teklifi almıştı. Evlilik teklifi aldığını sosyal medya hesabından duyuran Öykü Çelik, şimdilerde İsmail Berhan ile ilişkisini tüm hızıyla sürdürüyor. Öykü Çelik geçtiğimiz gün de Bebek'te görüntülendi. Öykü Çelik'in parmağındaki dev tektaş çok konuşuldu.
Müstakbel eşinin yanına gitmeden muhabirlerle sohbet eden ünlü oyuncu, Survivor'daki takım arkadaşı İsmail Balaban'ın yaşadığı olayla ilgili açıklamalarda bulundu.
Çelik'e Survivor'da İsmail Balaban'ın yaşadığı olay hatırlatılıp, "Siz de sevgilinizden uzak kaldınız. Aynı şeyleri siz yaşasanız ne tepki verirdiniz? Oradaki psikoloji nasıldı?" şeklinde sorulunca "Yıkılırdım, yıkılırdım. Orada elin kolun bağlı hiçbir şey yapamıyorsun" şeklinde cevap verdi.
Çelik, "Belki bir arada olsalar çözebilecekleri bir şey. Şöyle bir durum var; anne de çok hassas, dolayısıyla belki İsmail'le Gamze'nin çözebileceği bir şey ama şu an için çözemeyebilirler. Kafası onunla kalacak, daha bir buçuk ay var. Ben İsmail'in finale gideceğine inanıyorum, bu süreçte nasıl olacak bilmiyorum. Kızla daha önce normal konuştular da hayırlısı neyse o olur. Nasiplerinde varsa barışırlar. Anladığım kadarıyla annelerin gönlü kırık, geçmiş olsun" şeklinde devam etti.
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