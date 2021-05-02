MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Survivor’dan elenen Öykü Çelik’ten İsmail Balaban ve Gamze Atakan açıklaması: "Yıkılırdım!"

Survivor’dan elenen Öykü Çelik’ten İsmail Balaban ve Gamze Atakan açıklaması: "Yıkılırdım!"

02.05.2021 13:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bu sene katılmış olduğu Survivor 2021 yarışmasıyla dikkatleri üzerine çeken ünlü oyuncu Öykü Çelik, kısa bir süre önce yarışmadan elenmişti. Öykü Çelik, Dominik'ten dönmesinin ardından sevgilisi İsmail Berhan'dan evlilik teklifi almıştı. Çelik, Survivor yarışmacılarından İsmail Balaban ve nişanlısı Gamze Atakan hakkında açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

Survivor’dan elenen Öykü Çelik’ten İsmail Balaban ve Gamze Atakan açıklaması: "Yıkılırdım!"

Survivor 2021 yarışmasıyla gündeme gelen ünlü oyuncu Öykü Çelik, kısa bir süre önce yarışmadan elenmişti. Dominik'ten döndükten sonra sevgilisi İsmail Berhan'dan evlilik teklifi alan Öykü Çelik, Survivor yarışmacılarından İsmail Balaban'ın yaşadığı olay hakkında açıklamalarda bulundu.

SURVİVOR YARIŞMACISI ÖYKÜ ÇELİK'TEN İSMAİL BALABAN AÇIKLAMASI!

Survivor 2021 yarışmasında yarışan ünlü oyuncu Öykü Çelik, yarışmadan elenmesinin ardından sevgilisi İsmail Berhan'dan evlilik teklifi almıştı. Evlilik teklifi aldığını sosyal medya hesabından duyuran Öykü Çelik, şimdilerde İsmail Berhan ile ilişkisini tüm hızıyla sürdürüyor. Öykü Çelik geçtiğimiz gün de Bebek'te görüntülendi. Öykü Çelik'in parmağındaki dev tektaş çok konuşuldu.

5fcdec9b2269a2045469134d

Müstakbel eşinin yanına gitmeden muhabirlerle sohbet eden ünlü oyuncu, Survivor'daki takım arkadaşı İsmail Balaban'ın yaşadığı olayla ilgili açıklamalarda bulundu.

"YIKILIRDIM!"

608864a279da3e168c286a47

Çelik'e Survivor'da İsmail Balaban'ın yaşadığı olay hatırlatılıp, "Siz de sevgilinizden uzak kaldınız. Aynı şeyleri siz yaşasanız ne tepki verirdiniz? Oradaki psikoloji nasıldı?" şeklinde sorulunca "Yıkılırdım, yıkılırdım. Orada elin kolun bağlı hiçbir şey yapamıyorsun" şeklinde cevap verdi.

"NASİPLERİNDE VARSA BARIŞIRLAR"

Çelik, "Belki bir arada olsalar çözebilecekleri bir şey. Şöyle bir durum var; anne de çok hassas, dolayısıyla belki İsmail'le Gamze'nin çözebileceği bir şey ama şu an için çözemeyebilirler. Kafası onunla kalacak, daha bir buçuk ay var. Ben İsmail'in finale gideceğine inanıyorum, bu süreçte nasıl olacak bilmiyorum. Kızla daha önce normal konuştular da hayırlısı neyse o olur. Nasiplerinde varsa barışırlar. Anladığım kadarıyla annelerin gönlü kırık, geçmiş olsun" şeklinde devam etti.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İşte mutfağınızdaki mucize yardımcılar!İşte mutfağınızdaki mucize yardımcılar!
Ailenize, sevdiklerinize sarılınAilenize, sevdiklerinize sarılın
Yılbaşı programına da atlamadı! Zirvedeki isimYılbaşı programına da atlamadı! Zirvedeki isim
Anahtar Kelimeler:
TV8 survivor Acun Ilıcalı Öykü Çelik
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

"Pes" dedirten olay! İzin belgesi diye bakın ne gösterdiler

"Pes" dedirten olay! İzin belgesi diye bakın ne gösterdiler

Ne zaman rahatlarız? Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. İlhan tarih verdi

Ne zaman rahatlarız? Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. İlhan tarih verdi

Aşı olunca tepki çekmişti! Gerçek ortaya çıktı

Aşı olunca tepki çekmişti! Gerçek ortaya çıktı

İmamoğlu "Evine dönüyor" deyip duyurdu

İmamoğlu "Evine dönüyor" deyip duyurdu

Esra öğretmenin kahreden ölümü

Esra öğretmenin kahreden ölümü

Adıyaman 1954 Spor’un kadın başkanı tarihe geçti

Adıyaman 1954 Spor’un kadın başkanı tarihe geçti

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Çılgın Bediş'in Banu'su ülkeye dönmek istiyor! İşte son hali

Çılgın Bediş'in Banu'su ülkeye dönmek istiyor! İşte son hali

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Camdaki Kız'da şaşırtan final!

Camdaki Kız'da şaşırtan final!

Bunu kimse beklemiyordu!

Bunu kimse beklemiyordu!

Büyük ihanet: Dudak dudağa yakalandılar!

Büyük ihanet: Dudak dudağa yakalandılar!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.