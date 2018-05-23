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Survivor'dan sakatlığı nedeniyle ayrılan Berna gözyaşlarına boğuldu 'Keşke kolum kırılsaydı dediğim anlar oluyor'

MAGAZİN HABERLERİ  | 23.05.2018 22:46 | Son Güncelleme

Survivor 2018'den dizindeki sakatlık nedeniyle ayrılmak zorunda kalan Berna Canbeldek, katıldığı Survivor Panorama programında gözyaşlarına boğuldu. Survivor'dan ayrılmak zorunda olmasının kendisini çok üzdüğünü söyleyen Berna, 'Bazen keşke kolum kırılsaydı da dizimden sakatlanmasaydım. O zaman devam edebilirdim diye düşünüyorum' dedi.

Survivor'dan sakatlığı nedeniyle ayrılan Berna gözyaşlarına boğuldu 'Keşke kolum kırılsaydı dediğim anlar oluyor'

Survivor 2018'e sakatlığı nedeniyle veda eden Berna Canbeldek, canlı yayında duygusal anlar yaşadı. Sakatlığının ardından Dominik'te ameliyat olan ve uzun süre hastanede tedavi gören Berna, geçtiğimiz hafta Survivor adasına giderek arkadaşlarına veda etmişti. Tedavisine artık Türkiye'de devam edilecek olan Berna Canbeldek, katıldığı programda gözyaşlarını tutamadı.

Berna Canbeldek, 'Survivor çok zor bir yer. Ama çok da güzel olduğu bir daha gitmek için ve orada kalmak için çaba harcıyorum. Semda da öyle zor anlar yaşıyor ama bırakmak istemiyor. Keşke kolum kırılsaydı belki o zaman devam edebilirdim diye düşünüyorum. Ama yürümek insanı çok engelliyor. Otururken, yatarken bile acı çekiyorsun. Kafamda keşke dememeyi öğrenmeye çalışıyorum. Her şeyde bir hayır vardır diye düşünmeye çalışıyorum.

Hayrını şu an bile gördüm. Survivor'a gitmeden önce bir çok şey yapmak istemiştim işimle ilgili. Hep korkuyordum sonraya erteliyordum. Ama bu olay olunca daha iyi anladım. Daha sonraya bırakmayacağım artık hiç bir şeyi. Ne olacağı hiç belli olmuyor çünkü. Şarkıcılığa yada oyunculuğa gitmek istedim ama korktum adım atamadım. Keşke ertelemeseydim o an yapsaydım. Etrafındakiler yanlış olduğunu düşünseler bile korkmadan hayallerini yapmak lazım' şeklinde konuştu.


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