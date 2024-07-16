Survivor'dan sonra 10 kilo verdi! Nagihan Karadere son haliyle gündem oldu

MYNET- Bu sezon büyük bir kaos ve heyecanla izlenen Survivor All Star'ın en popüler isimlerinden biri olan Nagihan Karadere şimdi de yarışma sonrası verdiği kilolarla gündemde.

Nagihan Karadere yarışmada yaşadığı talihsizlikler sonucu Dominik'e veda etmek zorunda kalmıştı.

YARIŞMANIN ARDINDAN 10 KİLO VERDİ

Türkiye’ye döner dönmez bacağından ameliyat olan Karadere yarışma sonrası 10 kilo verdiğini açıkladı.

Sağlığına geri kavuşan Nagihan Karadere şimdilerde sık sık spor yapıyor ve tatilin tadını çıkarıyor.

Sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken Karadere'nin her gönderisi binlerce beğeni ve yorum alıyor.

SON HALİNE YORUM YAĞDI

Karadere'nin son haline sosyal medyada; 'harika görünüyorsun', 'fiziği mükemmel', '20'liklere taş çıkarır' gibi yorumlar yapıldı.