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Survivor Doğan Keser kimdir? Instagram fenomeni olan Doğan Keser kaç yaşında ve nereli? İşte Survivor Doğan Keser hakkında bilgiler

01.02.2021 22:11 | Son Güncelleme:
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Survivor Doğan Keser kimdir? Instagram fenomeni olan Doğan Keser kaç yaşında ve nereli? İşte Survivor Doğan Keser hakkında bilgiler

Instagram fenomeni olan Doğan Keser Survivor 2021'e yedeklerden katıldı. Survivor ünlüler takımına katılan Doğan Keser yarışmadaki ilk gününde izleyicilerin dikkatini çekti ve yarışmacı araştırmaya başladı. Peki, Survivor Doğan Keser kimdir, kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor? İşte Survivor Doğan Keser hakkındaki merak edilenler.

Survivor 2021’e katılan yeni yarışmacılardan biri de Doğan Keser oldu. Sosyal medyada yaptığı ilginç videolar ile tanınan Doğan Keser, ünlüler takımında yarışacak.

SURVİVOR DOĞAN KESER KİMDİR?

Doğan Keser 21.05.1992 tarihinde İstanbul’da doğdu. Zeytinburnu spor altyapısında yetişen Doğan Keser, profesyonel olarak A takımda oynadı. Fakat futbolu sadece bu takımda oynadığı, başka takımda oynamak kısmet olmadığını belirtiyor.

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Doğan Keser, askerlik dönüşünde de çeşitli serbest meslek işlerinde bulundu. Sonrasında abisiyle istanbul Bakırköy’de perakende erkek giyim mağazası açmış. Survivor 2021 Ünlüler takımı yarışmacısı Doğan Keser, evli ve 1 kız babası.

Doğan Keser’in boyu 1.64 metre iken kilosu da 61 kg.
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SURVİVOR DOĞAN KESER’İN INSTAGRAM HESABI NEDİR?

Son zamanlarda sosyal medyada video üreten ve kendi adıma mizah sayfası olan Doğan Keser’in şu an 270 bin takipçisi var. Instagram‘da aktif bir şekilde devam eden Doğan Keser’in kullanıcı adı “dogankesers”. Aynı şekilde Twitter hesabı ise @dogankesers şeklinde.


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