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Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? İletişim ödülüne kim gitti? Survivor eleme adayı kim oldu? 9 Nisan 2022 Cumartesi

09.04.2022 17:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takımın kazandığı, yarışmanın 73. bölüm fragmanının ardından merak konusu oldu. Ünlüler takımı ile Gönüllüler takımı dokunulmazlık oyununda karşılaşacak ve kazanan iletişim ödülünün de sahibi olacak. Bu kapsamda Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? İletişim ödülüne kim gitti? Survivor eleme adayı kim oldu? konu başlıkları vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. İşte yarışmanın 9 Nisan 2022 Cumartesi günkü bölümüne ilişkin detaylar...

Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? İletişim ödülüne kim gitti? Survivor eleme adayı kim oldu? 9 Nisan 2022 Cumartesi

Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? sorusunun yanıtını öğrenmek isteyen vatandaşlar internette araştırma yapmaya başladı. Yarışmanın 9 Nisan 2022 Cumartesi günkü bölümünde dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşanacak. Kazanan takım aynı zamanda iletişim ödülünü almış olacak. Peki Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? İletişim ödülüne kim gitti? Survivor eleme adayı kim oldu? Yarışmanın 9 Nisan 2022 Cumartesi günkü bölümü ile ilgili ayrıntıları sizler için derledik.

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI? 9 NİSAN 2022 CUMARTESİ

Dünyanın en zor yarışması Survivor AllStar 2022'nin 9 Nisan Cumartesi günkü bölümünde ünlüler takımı ile gönüllüler takımı kozlarını paylaşacak.

Kazanan takım belli olduğunda haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...

SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU? 9 NİSAN 2022 CUMARTESİ

Dokunulmazlık oyununu kaybeden ünlüler takımından Barış Murat Yağcı eleme adayı olarak gösterildi. Survivor'da 8 Nisan Cuma akşamı eleme adayı olarak seçilen isim Barış oldu. 9 Nisan 2022 Cumartesi günü eleme adayı belli olduğunda haberimizde yer verilecektir...

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TV8 survivor Acun Ilıcalı
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