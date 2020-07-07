Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor'da 3. eleme adayı kim oldu? İşte 6 Haziran Survivor'da elemeye kalan yarışmacılar

Survivor 2020'nin 6 Temmuz Pazartesi tarihli 128. bölümünde 3. dokunulmazlık mücadelesi ekrana geldi. Bir hafta sonra büyük finalle ekrana veda edecek olan Survivor'da Sercan, Elif, Berkan, Barış, Cemal Can ve Yasin, bireysel dokunulmazlık oyununu kazanmak ve 3. eleme adayını belirlemek için mücadele etti.

SURVIVOR 3. DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor son bölümdeki dokunulmazlık oyununda yarışmacılar 3'erli olarak parkurda yarıştı. Zorlu parkurun sonunda atışlarını da en iyi şekilden yapan ve rakiplerini geride bırakan Sercan ve Elif finale kalan iki isim oldu. Elif ve Sercan finalinde durum 4-4'e geldi. Büyük çekişmeye sahne olan dokunulmazlık oyununu kazanan ise Sercan Yıldırım oldu.

Sercan Yıldırım bu galibiyetiyle, Survivor'daki son 6 dokunulmazlık oyunundan 5'ini kazanarak bir rekora da imza atmış oldu.

SURVIVOR'DA ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

Survivor'da haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kazanan Sercan Yıldırım, Berkan'ı ilk eleme adayı olarak göstermişti. 2. dokunulmazlığı kazanan Cemal Can ise 2. eleme adayı olarak Sercan'ın adını söylemişti.

Son dokunulmazlığı yine Sercan Yıldırım kazandı. Sercan haftanın son eleme adayını Yasin Obuz olarak belirledi.