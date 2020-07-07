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Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor'da 3. eleme adayı kim oldu? İşte 6 Haziran Survivor'da elemeye kalan yarışmacılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.07.2020 00:28 | Son Güncelleme

Survivor 2020'nin 6 Haziran Pazartesi yayınlanan son bölümünde dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı. Bir hafta sonra final yapacak olan Survivor'da kalan 6 yarışmacı bireysel dokunulmazlığı kazanabilmek için zorlu parkurda yarıştı. Dokunulmazlık oyununu kazanan yarışmacı 3. eleme adayını "Stratejik bakmak zorundaydım. Üzülerek söylüyorum" sözleriyle açıkladı. Peki Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor'da bu hafta eleme adayları kimler oldu? İşte Survivor son bölümde yaşananlar.

Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor'da 3. eleme adayı kim oldu? İşte 6 Haziran Survivor'da elemeye kalan yarışmacılar

Survivor 2020'nin 6 Temmuz Pazartesi tarihli 128. bölümünde 3. dokunulmazlık mücadelesi ekrana geldi. Bir hafta sonra büyük finalle ekrana veda edecek olan Survivor'da Sercan, Elif, Berkan, Barış, Cemal Can ve Yasin, bireysel dokunulmazlık oyununu kazanmak ve 3. eleme adayını belirlemek için mücadele etti.

SURVIVOR 3. DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor son bölümdeki dokunulmazlık oyununda yarışmacılar 3'erli olarak parkurda yarıştı. Zorlu parkurun sonunda atışlarını da en iyi şekilden yapan ve rakiplerini geride bırakan Sercan ve Elif finale kalan iki isim oldu. Elif ve Sercan finalinde durum 4-4'e geldi. Büyük çekişmeye sahne olan dokunulmazlık oyununu kazanan ise Sercan Yıldırım oldu.

Sercan Yıldırım bu galibiyetiyle, Survivor'daki son 6 dokunulmazlık oyunundan 5'ini kazanarak bir rekora da imza atmış oldu.

sercan

SURVIVOR'DA ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

Survivor'da haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kazanan Sercan Yıldırım, Berkan'ı ilk eleme adayı olarak göstermişti. 2. dokunulmazlığı kazanan Cemal Can ise 2. eleme adayı olarak Sercan'ın adını söylemişti.

Son dokunulmazlığı yine Sercan Yıldırım kazandı. Sercan haftanın son eleme adayını Yasin Obuz olarak belirledi.

yasin

"ÜZÜLEREK SÖYLÜYORUM"

Bugün zor bir gün benim için. Ya stratejik yada duygusal bakmak zorundaydım. Ben üzülerek söylüyorum stratejik bakmak zorundaydım. Üzülerek açıklıyorum Yasin" ifadelerini kullandı.

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Survivor'da çeyrek finalin ilk haftasında yapılan toplu sms oylaması sonuçlarına göre elenen isim belli olacak. Sercan, Berkan ve Yasin arasında en az oyu alanarak elenen yarışmacı Survivor'ın 7 Haziran Salı akşamı ekrana gelecek olan bölümünde açıklanacak.

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