Survivor Ekstra'da Acun Ilıcalı sosyal medyaya ateş püskürdü! 'Bu ülkenin kanayan yarası'

Acun Ilıcalı, sahibi olduğu tv8 ve tv8,5 kanallarında ortak yayınlanan Survivor Ekstra programına eşi Şeyma Subaşı ile birlikte konuk oldu. Survivor Ekstra'nın konuğu olan Acun Ilıcalı, sosyal medya ile ilgili eleştirilerde bulundu. Bir internet sitesinde hakkında çıkan "Kara para aklamak suçuyla ilgili ABD'li yetkililer hakkında soruşturma başlattı!" iddialarına da yanıt veren Ilıcalı, sosyal medyayı da sert sözlerle eleştirdi. Türkiye'de sosyal medya kullanımının dünyada örneği olmadığını söyleyen Ilıcalı, 'Yunanistan'da bile insanlar benimle fotoğraf çektirmek istiyor ama ülkemde karalanıyorum' dedi. İşte Acun Ilıcalı'nın o açıklamaları: 'YUNANİSTAN'DA BENİMLE FOTOĞRAF ÇEKTİRİYORLAR ÜLKEMDE KARALANIYORUM'

'Benimle ilgili iddia edilen şeyler ajanından silah kaçakçısına kadar her şey çıktı. Ben bu sosyal medyada yazanları sokaktaki normal vatandaş olarak görmedim. Bugün Cem Yılmaz'a da başarılı olan her isimle ilgili komple teorileri oluyor. İşle ilgili büyümem de söz konusu olduğu için çektiğim tepki de fazla oluyor. Basınla ilgili entresan problemlerim oldu. Sadece bir film paketi aldığım için yarım sayfa eleştirildim. Ülkemizdeki bu enerjiyi anlamış değilim. Sosyal medyada bizde olan bu durum maalesef dünyada yok. Yunanistan'da insanlar benimle fotoğraf çektiriyor ülkemde karalanıyorum. Ortaköy'de motorla dolaşıyorum esnafla sarmaş dolaşım. Ülkenin kanayan yarası maalesef sosyal medya. Bana zarar verme beni etkileme şansı sıfır.'

'ACUN VE SİLAH KAÇAKÇILIĞI AYNI CÜMLEDE YER ALIYORSA BU ÜLKEDE BİR PROBLEM VAR DEMEKTİR''

Silah kaçakçılığından beni arıyorlar diye haber var. Böyle bir haber yapılabiliyorsa bu ülkede bir problem var. Saldırı boyutu başka yere gitmiş. Her dakika bizi karalamaya çalışmayın. Ben ihracat yapıyorum, ülkem için bir şeyler yapıyorum. Kimseye zararım yok. Ekibimi de mutlu etmeye çalışıyorum ve ekibimle birlikte mutlu bir şekilde yaşıyoruz. Bir gün illüminataci bir gün silah kaçakçısı yapıyorlar. Benim hevesim kaçsa ne olacak ben gider yurt dışında da yaşarım ama ben sokağa çıktığım zaman bana bakan gözler motivasyon kaynağımdır. İnsanlara iftira atarken bir düşünsünler.' TURABİ VE ADEM KAVGASININ DETAYLARINI İLK DEFA ANLATTI Survivor Ekstra programında Turabi ve Adem arasında yaşanan kavgaya da değinen Ilıcalı, ekranlara yansımayan o anları ilk defa anlattı. Survivor 2018'de yaşanan Adem ve Turabi arasındaki gerginliğinin detaylarını anlatan Ilıcalı, 'Çok sevimsiz bir olay yaşandı. Hiç tasvip etmediğim bir olay yaşandı araçla giderken. Şiddetsel bir durum söz konusu değil. Bu tip durumlarda hiç bir şeyi gizlemedik. Televizyonculukta her şeyi yayınlayamıyorsunuz çünkü ceza yiyorsunuz. Karşılıklı söylenen sözler çok üzücü. İnsan kendisini kaybettiği zaman çok ağır konuşur. Bu iki yarışmacının da yapıları çok sakin yapılar değil. Kontrolü kaybedebiliyorlar. Bunun bir sonrası diskalifiye olur' şeklinde konuştu.