Survivor eleme adayı belli oldu mu? Survivor'da 4. eleme adayı kim oldu? Sürgün kampına kim gitti?

Bilindiği üzere ilk hafta, eleme adayı olan yarışmacılar sürgün kampına gönderiliyor. Eleme adayı olarak adı çıkan ilk isim Birsen, sürgün kampına gitmişti. Birsen'in ardından Sercan ve Gizem de sürgün kampına gönderildi. 18 Ocak akşamında dokunulmazlığı kaybeden Gönüllüler, sürgün kampına gidecek 4. kişiyi belirledi. Peki Survivor'da 4. eleme adayı kim oldu?

SURVİVOR'DA 4. ELEME ADAYI KİM OLDU?

Gönüllüler takımında oy çokluğu ile 4. eleme adayı olan isim Hikmet Tuğsuz oldu. Böylece Tuğsuz, sürgün kampına Birsen, Sercan ve Gizem'in yanına gitti. Arkadaşlarının boş oy niyetine kendisini yazmasına tepki gösteren Tuğsuz, geçen dokunulmazlık oyununda sakatlanmasına ve kafasına dikiş atılmasına rağmen son dokunulmazlık oyununda parkura çıktığını ve takımına sayı getirdiğini belirtti. Tuğsuz, eleme adayı olmayı haketmediğini düşündüğünü ekledi.



