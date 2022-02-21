Survivor eleme adayı kim oldu? 20 Şubat Survivor All Star'da sürgün adasına kim gitti?

Survivor 2022 All Star'da haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu ekrana geldi. Survivor'da ünlüler ve gönüllüler takımları zorlu platformda dokunulmazlığı kazanabilmek için yarıştı. Dokunulmazlığı kaybeden takımda yapılan oylamada ise bir kişi hem eleme adayı oldu hem de Yunus Emre'nin ardından sürgün adasına giden 2. yarışmacı oldu.

SURVİVOR’DA DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor’da zorlu bir dokunulmazlık oyunu mücadelesi yaşandı. Ünlüler ve gönüllüler takımları zorlu bir parkurda eleme adayı olmamak ve takımlarından birini sürgün kampına göndermemek için mücadele etti.

Yarışmada büyük heyecana sahne olan ikinci dokunulmazlık oyununu ünlüler takımı kazandı.

SURVİVOR’DA ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor'da bu hafta ilk dokunulmazlığı kaybeden gönüllüler takımında yapılan oylamada sürgün adasına giden yarışmacı Yunus Emre olmuştu.

Dokunulmazlığı kaybeden gönüllüler takımında ise ada konseyinde oylama yapıldı. Oylamada Hikmet, Berna, Gökhan ve Yasin'in isimleri yazıldı.



Ancak oylamada adı en fazla yazılan Yasin Obuz haftanın ikinci eleme adayı oldu ve sürgün adasına gitti.



