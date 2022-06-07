Survivor'da eleme adayları kimler oldu sorusunun yanıtı, birçok Survivor izleyicisi tarafından sorgulanan ve merak edilen konular arasında yer alıyor. Dün akşam oynanan haftanın son dokunulmazlık oyunuyla birlikte, Survivor'da haftanın eleme adayları belirlendi. Peki, Survivor eleme adayları kimler oldu? 6 Haziran Survivor'da dokunulmazlığı kim kazandı, kim elendi?

SURVİVOR'DA DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'da dün akşam nefes kesen bir dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı. Kırmızı ve mavi takım yarışmacıları haftanın son dokunulmazlık oyununda karşı karşıya geldi. Oldukça zorlu bir parkurda yarışan iki takım yarışmacıları, ortak engellerden geçerken zor anlar yaşadı. Oyunda ilk etabı kazanan mavi takım oldu. İkinci etapta da son ana kadar mücadele sürdü fakat yine mavi takım kazanarak durumu 2-0'a getirdi ve dokunulmazlığı kazanan taraf oldu.

SURVİVOR ELEME ADAYLARI KİM OLDU?

Survivor 2022 All Star'da dün akşam yapılan ada konseyinde, yarışmacılar haftanın son eleme adayını belirlemek için toplandı. Bu hafta oynanan dokunulmazlık oyunları sonrasında eleme adayları kırmızı takımdan Evrim, Nisa olurken, mavi takımdan Hikmet olmuştu. Son dokunulmazlığı kaybeden kırmızı takım bir eleme adayı daha belirledi. Takım kararıyla en çok oyu alan isim Anıl oldu ve Anıl haftanın son eleme adayı oldu.

