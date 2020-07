Survivor eleme ne zaman olacak? Acun Ilıcalı final değişikliğini açıkladı! Cemal Can İstanbul finalini garantiledi! Survivor'da finale kimler kaldı?

Survivor 2020’de büyük iki gün kaldı. Survivor'ın 12 Temmuz Pazar akşamı Dominik'ten canlı yayınlanan konseyde elenen yarışmacı belli olacak. Survivor'da Dominik final haftasında son dörde kalan yarışmacılar, Cuma ve Cumartesi günleri canlı yayında inanılmaz bir mücadele ortaya koydular. Final dörtlüsü arasından Cemal Can, rakiplerini tek tek geçerek Survivor’ın son dokunulmazlığını elde etti. Böylece Pazar akşamı yapılacak elemeden kurtulmuş oldu. 12 Temmuz Pazar akşamı, Survivor 134. bölümde elenen yarışmacılar ile mevcut yarışmacılar arasında Yüzleşme Konseyi yapılacak.

Diğer üç isim ise bu akşam canlı yayında bir halk oylamasına katılacak. Seyircilerin verecekleri oylar sonucunda oluşan SMS sıralamasına göre Survivor’a veda eden isim belli olacak. Bu isim, Berkan mı Yasin mi Barış mı olacak? Survivor 2020’den kim elenecek? Survivor’da son üçlü kimler olacak? İstanbul’a gelecek olan isimler kimler olacak?



CEMAL CAN, SURVIVOR 2020’NİN SON DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KAZANDI

Survivor 2020’de yarışmanın tarihinde bir ilk olan canlı yayında dokunulmazlık oyunu oynandı. Final dörtlüsü olan Cemal Can, Berkan, Barış ve Yasin Survivor’ın Cuma ve Cumartesi günü ekrana gelen canlı yayınlarında parkurda yarıştılar. İlk günün birincisi Berkan olurken ikinci günün birincisi Cemal Can oldu. Bu iki yarışmacı, son kez karşı karşıya geldi. 3 olanın kazanacağı Survivor 2020’nin son parkur oyununda kazanan isim Cemal Can oldu.