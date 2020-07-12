Survivor eleme ne zaman olacak? Acun Ilıcalı final değişikliğini açıkladı! Cemal Can İstanbul finalini garantiledi! Survivor'da finale kimler kaldı?

Survivor 2020’de büyük iki gün kaldı. Survivor'ın 12 Temmuz Pazar akşamı Dominik'ten canlı yayınlanan konseyde elenen yarışmacı belli olacak. Survivor'da Dominik final haftasında son dörde kalan yarışmacılar, Cuma ve Cumartesi günleri canlı yayında inanılmaz bir mücadele ortaya koydular. Final dörtlüsü arasından Cemal Can, rakiplerini tek tek geçerek Survivor’ın son dokunulmazlığını elde etti. Böylece Pazar akşamı yapılacak elemeden kurtulmuş oldu. 12 Temmuz Pazar akşamı, Survivor 134. bölümde elenen yarışmacılar ile mevcut yarışmacılar arasında Yüzleşme Konseyi yapılacak.
Diğer üç isim ise bu akşam canlı yayında bir halk oylamasına katılacak. Seyircilerin verecekleri oylar sonucunda oluşan SMS sıralamasına göre Survivor’a veda eden isim belli olacak. Bu isim, Berkan mı Yasin mi Barış mı olacak? Survivor 2020’den kim elenecek? Survivor’da son üçlü kimler olacak? İstanbul’a gelecek olan isimler kimler olacak?
Survivor 2020’de yarışmanın tarihinde bir ilk olan canlı yayında dokunulmazlık oyunu oynandı. Final dörtlüsü olan Cemal Can, Berkan, Barış ve Yasin Survivor’ın Cuma ve Cumartesi günü ekrana gelen canlı yayınlarında parkurda yarıştılar. İlk günün birincisi Berkan olurken ikinci günün birincisi Cemal Can oldu. Bu iki yarışmacı, son kez karşı karşıya geldi. 3 olanın kazanacağı Survivor 2020’nin son parkur oyununda kazanan isim Cemal Can oldu.
Survivor canlı yayın final oyununda, büyük heyecana neden olan Cemal Can ve Berkan mücadelesinin uzamasından dolayı, Acun Ilıcalı, elemenin 12 Temmuz Pazar akşamı olacağını, son üç finalistin de pazartesi günü Survivor SMS oylamasına çıkacağını duyurdu.
Survivor 2020’nin 134. yeni bölümünde Yüzleşme Konseyi bu akşam ekrana gelecek. Burada, Survivor’dan elenen yarışmacılar ile mevcut yarışmacılar arasında yüzleşme yaşanacak. Yüzleşme Konseyi'nin ekrana geldiği anlarda ise sms oylaması başlatılacak.
Survivor 2020 izleyicilerin en çok merak ettiği konu “Survivor’da bugün kim elenecek?” oluyor. Dokunulmazlığı kaybeden Barış, Berkan, Yasin için canlı yayında konsey toplanacak. Bu isimler için halk oylaması yapılacak. Seyircilerin sevdiği yarışmacılar için kullandıkları SMS oyları sonucunda bir SMS sıralaması oluşacak. Bu sıralamada en az oyu alan yarışmacı Survivor 2020’ye veda edecek.
12 Temmuz Pazar: Yüzleşme konseyi ve sonrasında canlı yayında eleme konseyi. Bu konseyde yapılan bir eleme bir kişi elenecek ve Survivor’da üç kişi kalacak.
13 Temmuz Pazartesi: Kalan üç kişi Acun Ilıcalı ile birlikte İstanbul’a gelecek. Galataport’ta yapılacak büyük finalin ilk gününde canlı yayında bir eleme daha yapılacak. Survivor 2020’de son iki finalist kalacak
14 Temmuz Salı: Survivor 2020’de şampiyonun belli olacağı gün! İstanbul Galataport’ta yapılacak Survivor 2020 Büyük Finali’nde iki yarışmacı için oylama yapılacak. Kim daha çok SMS alırsa Survivor 2020’nin şampiyonu olacak
Okuyucu Yorumları 0 yorum