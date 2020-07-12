MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Survivor eleme ne zaman olacak? Acun Ilıcalı final değişikliğini açıkladı! Cemal Can İstanbul finalini garantiledi! Survivor'da finale kimler kaldı?

Survivor eleme ne zaman olacak? Acun Ilıcalı final değişikliğini açıkladı! Cemal Can İstanbul finalini garantiledi! Survivor'da finale kimler kaldı?

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.07.2020 21:01 | Son Güncelleme

Survivor kim elendi? sorusu bu akşam yanıt buluyor. Survivor 2020'de büyük final öncesinde, yüzleşme bölümünün ardından canlı yayında eleme olacak. Survivor Cemal Can ise dokunulmazlık oyununu kazandı ve İstanbul'daki 3'lü finale kalan ilk yarışmacı oldu. Acun Ilıcalı ise Survivor'da eleme günlerini değiştirdi. İstanbul'daki finalde 3 yarışmacı canlı yayında yarışacak. Peki Survivor elemeler ne zaman olacak? Survivor 2020 finali İstanbul'da nerede ve ne zaman yapılacak*

Survivor eleme ne zaman olacak? Acun Ilıcalı final değişikliğini açıkladı! Cemal Can İstanbul finalini garantiledi! Survivor'da finale kimler kaldı?

Survivor 2020’de büyük iki gün kaldı. Survivor'ın 12 Temmuz Pazar akşamı Dominik'ten canlı yayınlanan konseyde elenen yarışmacı belli olacak. Survivor'da Dominik final haftasında son dörde kalan yarışmacılar, Cuma ve Cumartesi günleri canlı yayında inanılmaz bir mücadele ortaya koydular. Final dörtlüsü arasından Cemal Can, rakiplerini tek tek geçerek Survivor’ın son dokunulmazlığını elde etti. Böylece Pazar akşamı yapılacak elemeden kurtulmuş oldu. 12 Temmuz Pazar akşamı, Survivor 134. bölümde elenen yarışmacılar ile mevcut yarışmacılar arasında Yüzleşme Konseyi yapılacak.

Survivor finali nerede ve ne zaman olacak? Acun Ilıcalı İstanbul'daki Survivor final yerini açıkladı! İşte Survivor 2020 final tarihiSurvivor finali nerede ve ne zaman olacak? Acun Ilıcalı İstanbul'daki Survivor final yerini açıkladı! İşte Survivor 2020 final tarihi

Diğer üç isim ise bu akşam canlı yayında bir halk oylamasına katılacak. Seyircilerin verecekleri oylar sonucunda oluşan SMS sıralamasına göre Survivor’a veda eden isim belli olacak. Bu isim, Berkan mı Yasin mi Barış mı olacak? Survivor 2020’den kim elenecek? Survivor’da son üçlü kimler olacak? İstanbul’a gelecek olan isimler kimler olacak?
6-7q3v

CEMAL CAN, SURVIVOR 2020’NİN SON DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KAZANDI

Survivor 2020’de yarışmanın tarihinde bir ilk olan canlı yayında dokunulmazlık oyunu oynandı. Final dörtlüsü olan Cemal Can, Berkan, Barış ve Yasin Survivor’ın Cuma ve Cumartesi günü ekrana gelen canlı yayınlarında parkurda yarıştılar. İlk günün birincisi Berkan olurken ikinci günün birincisi Cemal Can oldu. Bu iki yarışmacı, son kez karşı karşıya geldi. 3 olanın kazanacağı Survivor 2020’nin son parkur oyununda kazanan isim Cemal Can oldu.
5-w25j

CEMAL CAN VE BERKAN MÜCADELESİ NEDENİYLE ELEME GÜNLERİ DEĞİŞTİ

Survivor canlı yayın final oyununda, büyük heyecana neden olan Cemal Can ve Berkan mücadelesinin uzamasından dolayı, Acun Ilıcalı, elemenin 12 Temmuz Pazar akşamı olacağını, son üç finalistin de pazartesi günü Survivor SMS oylamasına çıkacağını duyurdu.
4-XP9p

SURVIVOR 2020’DE YÜZLEŞME KONSEYİNDE NELER OLACAK?

Survivor 2020’nin 134. yeni bölümünde Yüzleşme Konseyi bu akşam ekrana gelecek. Burada, Survivor’dan elenen yarışmacılar ile mevcut yarışmacılar arasında yüzleşme yaşanacak. Yüzleşme Konseyi'nin ekrana geldiği anlarda ise sms oylaması başlatılacak.
2-pA3P

SURVIVOR’DA KİM ELENECEK?

Survivor 2020 izleyicilerin en çok merak ettiği konu “Survivor’da bugün kim elenecek?” oluyor. Dokunulmazlığı kaybeden Barış, Berkan, Yasin için canlı yayında konsey toplanacak. Bu isimler için halk oylaması yapılacak. Seyircilerin sevdiği yarışmacılar için kullandıkları SMS oyları sonucunda bir SMS sıralaması oluşacak. Bu sıralamada en az oyu alan yarışmacı Survivor 2020’ye veda edecek.

SURVIVOR 2020 SON 3 GÜN PROGRAMI

12 Temmuz Pazar: Yüzleşme konseyi ve sonrasında canlı yayında eleme konseyi. Bu konseyde yapılan bir eleme bir kişi elenecek ve Survivor’da üç kişi kalacak.

13 Temmuz Pazartesi: Kalan üç kişi Acun Ilıcalı ile birlikte İstanbul’a gelecek. Galataport’ta yapılacak büyük finalin ilk gününde canlı yayında bir eleme daha yapılacak. Survivor 2020’de son iki finalist kalacak

14 Temmuz Salı: Survivor 2020’de şampiyonun belli olacağı gün! İstanbul Galataport’ta yapılacak Survivor 2020 Büyük Finali’nde iki yarışmacı için oylama yapılacak. Kim daha çok SMS alırsa Survivor 2020’nin şampiyonu olacak


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERKylie Jenner, gördüğüne inanamadı: Gerçek olamaz!Kylie Jenner, gördüğüne inanamadı: Gerçek olamaz!
Defne Samyeli derin göğüs dekolteli pozuyla sosyal medyayı salladı!Defne Samyeli derin göğüs dekolteli pozuyla sosyal medyayı salladı!
Eyvah Eyvah 2 nerede çekildi?Eyvah Eyvah 2 nerede çekildi?
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Papa'dan Ayasofya açıklaması

Papa'dan Ayasofya açıklaması

Alaattin Çakıcı'nın cezaevinden çıktıktan sonra yeni fotoğrafı!

Alaattin Çakıcı'nın cezaevinden çıktıktan sonra yeni fotoğrafı!

Düğünde ayağından sokuldu, 1 saatte hayatını kaybetti

Düğünde ayağından sokuldu, 1 saatte hayatını kaybetti

Yunan partiden skandal Atatürk talebi: Evini dönüştürelim

Yunan partiden skandal Atatürk talebi: Evini dönüştürelim

Kılıçdaroğlu'ndan Soylu'ya taziye telefonu!

Kılıçdaroğlu'ndan Soylu'ya taziye telefonu!

İğrenç olay! 3 kız kardeşten babalarına taciz suçlaması

İğrenç olay! 3 kız kardeşten babalarına taciz suçlaması

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Enes Batur’dan sert sözler! 'Çok abartma'

Enes Batur’dan sert sözler! 'Çok abartma'

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Kilolu yakalanınca hastalığını itiraf etti!

Kilolu yakalanınca hastalığını itiraf etti!

Bu pozların hepsi sahte! Bikinili hali şoke etti

Bu pozların hepsi sahte! Bikinili hali şoke etti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Defne Samyeli derin göğüs dekolteli pozuyla sosyal medyayı salladı!

Defne Samyeli derin göğüs dekolteli pozuyla sosyal medyayı salladı!

Meryem Uzerli Kovan'daki rolüyle İspanya'da En İyi Kadın Oyuncu ödülüne aday gösterildi

Meryem Uzerli İspanya'da ödüle aday!

Emre Karayel ile Gizem Demirci nişanlandı

Ünlü oyuncu evliliğe ilk adımı attı

Volkan Demirel'den eşi Zeynep Sever Demirel'e romantik kutlama

Volkan Demirel'den eşi Zeynep Sever Demirel'e romantik kutlama

Ata Demirer balıkları peynirle besleyince…

Ata Demirer balıkları peynirle besleyince…

David Beckham’ın oğlu Brooklyn, oyuncu Nicola Peltz ile nişanlandı

Beckham'ın gelini oğlundan dört yaş büyük

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.