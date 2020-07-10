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Survivor Elif kimdir? Survivor'dan elenen Elif Yıldırım Gören kiminle evli, eşi kim? İşte Survivor Elif'in hayat hikayesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.07.2020 00:48 | Son Güncelleme

Survivor 2020'den elenen Elif Yıldırım Gören, yarışmadaki başarılı performansı ve kişiliğiyle büyük beğeni topladı. Survivor'da erken rakiplerini geride bırakan Elif çeyrek finale ilk yükselen yarışmacı olmuştu. Ancak Elif Yıldırım Gören'in Survivor macerası, dörtlü final öncesinde son buldu. Peki Survivor Elif kimdir? Kaç yaşında, nereli ve hangi sporu yapıyor? Survivor Elif kiminle evli, eşi kimdir? İşte Survivor Elif hakkında merak edilenler.

Survivor Elif kimdir? Survivor'dan elenen Elif Yıldırım Gören kiminle evli, eşi kim? İşte Survivor Elif'in hayat hikayesi

Survivor yarışmacısı Elif Yıldırım Gören, hayatı ve biyografisiyle izleyenler tarafından merak konusu oldu. Milli atlet olan Elif, Survivor 2020 kadrosuna ünlüler takımından katılmıştı. Ancak Survivor'da Elif ünlüler takımının son temsilcisi olarak kaldı ve 4 erkeğe karşı mücadele etti. Elif Yıldırım Gören, Survivor 2020'de son 5 yarışmacı arasına kaldı. Ancak Elif, dörtlü final öncesinde Survivor'dan elendi. Survivor'da aylardır mücadele eden Elif, sporcu kimliğini parkurlara da yansıttı ve başarılı sonuçlar elde etti. Peki Elif Yıldırım Gören kimdir? İşte, Survivor Elif'in hayatı ve biyografisi.

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SURVIVOR ELİF KİMİNLE EVLİ? EŞİ KİMDİR?

Elif Yıldırım Gören, Enka Spor kulübünün İdari Menajeri ve Yöneticisi Yalım Gören ile evli.

SURVIVOR ELİF KİMDİR?

Elif Yıldırım Gören, 14 Şubat 1990 yılında Bursa'nın İznik ilçesinde doğmuştur.

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400 metre engelli yarışında uzmanlaşmış kadın koşucudur. 1.70 boyunda ve 55 kilo olan Elif Gören, Kemal Şencan ve Fausto Ribeiro tarafından çalıştırılan ENKA Spor Kulübü üyesidir.

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Elif Yıldırım Gören, 2012 Yaz Olimpiyatları'ndaki 4 × 400m bayrak yarışı etkinliğine katılan en genç milli atletizm takımı üyesi olmuştur.

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