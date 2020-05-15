Survivor Ersin Korkut'a Gülben Ergen'den destek: Kucak açtık bekliyoruz seni

Survivor 2020'nin başarılı yarışmacısı Ersin Korkut yaşadığı sakatlık nedeniyle yarışmadan ayrılmak zorunda kalmıştı. Ersin çok sevdiği köpeği Mes'in öldüğünü ise yarışmadan elendikten sonra kuzeni Yılmaz Erdoğan'dan öğrenmişti.

Büyük üzüntü yaşayan ve gözyaşlarına boğulan Ersin Korkut'a Gülben Ergen'den destek geldi. Eski eşi Mustafa Erdoğan'ın kuzeni olan Ersin için Instagram'dan paylaşım yapan Gülben Ergen, "Ersin candır. Değerli bir ailenin yetiştirdiği evlattır, dosttur, kardeşimizdir. Survivor 2020'nin unutulmayacak yıldızıdır. Kucak açtık bekliyoruz seni" notunu yazdı.





