Survivor Ersin Korkut'un Mes sorusu yürekleri dağladı! Acun Ilıcalı devreye girdi...

5 Mayıs 2020 Salı günü yayınlanan bölümde iletişim ödülünü kazanan ünlüler takımı, 6 Mayıs 2020 Çarşamba günü Acun Ilıcalı'ının Instagram hesabından izleyicileri ile buluşup merak edilen soruları yanıtladı. Yapım ekibi tarafından seçilen izleyici sorularını tek tek yanıtlayan ünlüler takımında Ersin Korkut'un cevapları dikkatleri çekti.

Yarışmada birçok şeyin kıymetini anladığını belirten Ersin Korkut, "Anne ve babamın, ailemin değerini burada çok daha iyi anladım" ifadelerini kullandı. Bulduğu her fırsatta köpeği Mes'ten bahseden Ersin Korkut verdiği cevaplar ile izleyicileri duygu seline sürükledi.

ERSİN KORKUT'UN ACI KAYBI

Oyunculuk kariyeri ile büyük bir hayran kitlesine sahip olan sempatik sanatçı Ersin Korkut, Survivor'daki performansı ile göz dolduruyor. Yılmaz Erdoğan'ın dayısının oğlu olan Ersin Korkut şu sıralar köpeği Mes'in ölümü ile gündeme geliyor.

Her fırsatta köpeğine olan sevgisini ve özlemini belirten Ersin Korkut'un ailesine emanet ederek adaya gittiği köpeği Mes hayatını kaybetti. Ersin Korkut'un psikolojisinin olumsuz etkilenmemesi ve derin bir üzüntü yaşamaması için ailesinden gelen talep doğrultusunda kötü haber kendisinden gizlenmişti.