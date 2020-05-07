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Survivor Ersin Korkut'un Mes sorusu yürekleri dağladı! Acun Ilıcalı devreye girdi...

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.05.2020 15:16 | Son Güncelleme

Survivor yarışmasının tarihinde bir ilk yaşandı. 5 Mayıs 2020 tarihinde yayınlanan bölümde iletişim oyununu kazanan ünlüler, Acun Ilıcalı'nın resmi Instagram hesabından canlı yayın yapma imkanına kavuştu. Dijital gelişmeleri programına entegre etmek istediğini belirten Acun Ilıcalı, Survivor yarışmasını seyircinin katılımı ile daha interaktif bir formata dönüştürdü.

Survivor Ersin Korkut'un Mes sorusu yürekleri dağladı! Acun Ilıcalı devreye girdi...

5 Mayıs 2020 Salı günü yayınlanan bölümde iletişim ödülünü kazanan ünlüler takımı, 6 Mayıs 2020 Çarşamba günü Acun Ilıcalı'ının Instagram hesabından izleyicileri ile buluşup merak edilen soruları yanıtladı. Yapım ekibi tarafından seçilen izleyici sorularını tek tek yanıtlayan ünlüler takımında Ersin Korkut'un cevapları dikkatleri çekti.

Yarışmada birçok şeyin kıymetini anladığını belirten Ersin Korkut, "Anne ve babamın, ailemin değerini burada çok daha iyi anladım" ifadelerini kullandı. Bulduğu her fırsatta köpeği Mes'ten bahseden Ersin Korkut verdiği cevaplar ile izleyicileri duygu seline sürükledi.

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ERSİN KORKUT'UN ACI KAYBI

Oyunculuk kariyeri ile büyük bir hayran kitlesine sahip olan sempatik sanatçı Ersin Korkut, Survivor'daki performansı ile göz dolduruyor. Yılmaz Erdoğan'ın dayısının oğlu olan Ersin Korkut şu sıralar köpeği Mes'in ölümü ile gündeme geliyor.

Her fırsatta köpeğine olan sevgisini ve özlemini belirten Ersin Korkut'un ailesine emanet ederek adaya gittiği köpeği Mes hayatını kaybetti. Ersin Korkut'un psikolojisinin olumsuz etkilenmemesi ve derin bir üzüntü yaşamaması için ailesinden gelen talep doğrultusunda kötü haber kendisinden gizlenmişti.

"KÖPEĞİM BENİ TANIYABİLECEK Mİ?"

Survivor yarışmasındaki sevimli tavırları ile gönülleri fetheden Ersin Korkut'a izleyicilerden "En çok neyi merak ediyorsun?" sorusu yöneltildi. Ersin Korkut'un bu soruya verdiği cevap ise adeta yürekleri burktu. Esprili mizacı ve yaptıkları hareketleri ile izleyicilerin yüzünü gülümseten Ersin Korkut, "En çok köpeğimi merak ediyorum. Benim Pekinez türünde küçük bir köpeğim var. Döndüğümde beni tanıyıp tanımayacağını merak ediyorum" cevabı ile izleyicilere duygusal anlar yaşattı.

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YILMAZ ERDOĞAN DEVREYE GİRDİ

Geçtiğimiz aylarda Ersin Korkut'un köpeği Mes hayatını kaybetmişti. Başarılı oyuncunun ailesinden gelen talep ile bu kötü haber bir süre saklanmıştı. Ancak Acun Ilıcalı'nın son yaptığı açıklamada Ersin Korkut'un ailesinin iletişim ödüllerinde yalan söylemek zorunda kaldıkları için köpeğinin öldüğünün söylenmesini istedikleri belirtti. Bunun üzerine Acun Ilıcalı bir sonraki konseyde haberi Ersin Korkut'a vereceklerini duyurdu.

Acun Ilıcalı'nın açıklamasının ardından Yılmaz Erdoğan'dan müdahale geldi. Erdoğan ve Ilıcalı arasında yapılan telefon konuşmasında ünlü komedyen Yılmaz Erdoğan "İkilemdeyiz. Söylersek adamı orada kaybederiz" ifadelerini kullandı.

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