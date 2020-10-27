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  4. Survivor Evrim'den Barış Murat Yağcı itirafı! 'Yanardönerli...'

Survivor Evrim'den Barış Murat Yağcı itirafı! 'Yanardönerli...'

27.10.2020 14:08 | Son Güncelleme:
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Survivor yarışmasında çıkışlarıyla bilinen Evrim Keklik Barış Murat Yağcı hakkındaki itirafıyla dikkat çekti. Survivor Evrim yine lafını esirgemedi.

Survivor 2020’nin dikkat çeken isimlerinden olan Evrim Keklik, UçanKuş TV ekranlarında yayınlanan “Hayatın İçinden” programına konuk oldu.
Evrim Keklik yarışmacılarla ilgili yaptığı açıklamalarla dikakt çekti. Nisa ile arasındaki ilişkiyle sık sık gündeme gelen Barış Murat hakkında Survivor Evrim'den ilginç bir itiraf geldi.

Erol Köse’nin “Barış Murat Yağcı ile aranızda ne oldu?” sorusuna Evrim Keklik “Barış ile biz önceden arkadaştık zaten ama elektriğimiz uyuşmadı. İnsanlar değişince ben uzaklaşıyorum. Sevmem ben öyle yanardönerli işleri. Bu bana ters” dedi.

Survivor Evrim'in bu sözleri herkesi şaşırttı.

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