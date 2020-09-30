Survivor Evrim Yasin'le çıkan aşk söylentilerine fena patladı! ‘Gönül ilişkileriniz...’

Uzun bir süre adı Mert Öcal’la birlikte anılan Evrim Keklik sadece arkadaş olduklarını belirtmişti. İkilinin birbirlerine sosyal medya üzerinden yaptığı göndermeler ise aşk iddialarını güçlendirmişti. Evrim-Mert cephesinden gelen yalanlamanın ardından ikili sosyal medya yorumlarını kesmişti. Mert Öcal’a dair yapılan açıklamanın sonrasında Survivor Yasin ve Evrim Keklik arasında geçen diyaloglar dikkatleri çekti. Yasin’in Evrim’e ‘bir öpücük ver’ demesi ikilinin hayranlarını heyecanlandırdı.

Survivor programı boyunca bir küs bir barışık şekilde arkadaşlıklarına devam eden Evrim Keklik ve Yasin Obuz yarışmanın sonrasında aralarındaki buzları eritmeyi başardı. Yasin Obuz’un ilk şarkısı Ala’ya tam destek veren Survivor Evrim çıkan aşk haberlerine adeta ateş püskürdü. Yasin’le gönül bağı olduğunu söyleyen Evrim durumun başka bir noktaya çekilmemesini rica etti.

‘SAÇMA SAPAN YERLERE ÇEKMEYİN’

Yasin’in şarkısının başarısını kutlayan eski yarışmacıların sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamalar gündeme oturmuştu. İkilinin Nisa-Barış aşkına gönderme yaptığı iddia edilmişti. Ortaya atılan yeni aşk iddialarının sonrasında Survivor Evrim, “Çıkar ilişkileriniz değil, gönül ilişkileriniz olsun. Sakın saçma sapan yerlere çekip yorum yapmayın” notunu ekledi.