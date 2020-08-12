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Survivor Evrim Keklik’den Mert Öcal itirafı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.08.2020 12:36 | Son Güncelleme

2020 Survivor Ünlüler-Gönüllüler yarışmacısı Evrim Keklik, Alişan ve Demet Akalın’ın sunduğu sabah programına katıldı.Evrim hakkında çıkan aşk haberleri ve Survivor yarışmasına dair ilk defa açıklamalar yaptı. Survivor Evrim’in sözleri hayranlarına derin bir üzüntü yaşattı.

Survivor Evrim Keklik’den Mert Öcal itirafı!

Survivor 2020 yarışmasında renkli kişiliği ve eğlenceli tavırlarıyla adından sıklıkla söz ettiren Evrim Keklik, programın final yapmasından sonra gündeme gelmeye devam etti. Yarışma arkadaşı oyuncu Mert Öcal ile aşk yaşadığı iddia edilen Survivor Evrim ‘Demet ve Alişan İle Sabah Sabah’ programının konuğu oldu. Güzel yarışmacı Mert Öcal sorusuna verdiği yanıtla dikkatleri çekti.

‘ARAMIZDA AŞK YOK’

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Survivor 2020 yarışmasında tanışan Evrim Keklik ve Mert Öcal arasında yeni gelişmeler yaşanmaya başladı. Mert Öcal ile yarışmadan sonra da görüştüklerini belirten Survivor Evrim, “Burası Survivor kadını-erkeği yok. Mert’le aramız çok iyi ancak arkadaşız. Aramızda aşk yok.” ifadelerini kullandı.

‘EVRİM BENİM CANIMDIR’

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Evrim Keklik’in sabah programındaki açıklamalarının öncesinde ünlü oyuncu Mert Öcal verdiği röportajda “Survivor’da maalesef aşık olmadım. Aşık olma ihtimalim olsa bile orada öncelikler var. Açlık ve barınma varı. Bunları karşılayamadığımız için ona sıra gelmedi. Evrim benim canımdır. İnsanların dediği gibi bir şey yok maalesef” cümlelerini kurdu.

EVRİM’E OYUNCULUK TEKLİFLERİ YAĞIYOR

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Kendisine oyunculuk tekliflerinin geldiğini söyleyen Evrim Keklik tereddütleri olduğunu da belirtti. Keklik oyunculuk konusunda; “Uzun süredir tatildeydim. Birkaç proje teklifi geldi ama düşünme aşamasındayım. Bilemiyorum yapabilir miyim?” dedi.

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Gördüğüm en itici kadın. Bir de oyunculuk teklifleri alıyormuş! Sen bi haltı yapamazsın da böyle bir ülkede yaşıyorsun işte...
evrim isimli vasıfsızı zorla gagalamaya çalışıyorlar mert e, bu ülke kadınını temsil etmeyen örf adet ve davranışlarıyla Türk kadınının yüzünü kızartacak davranış ve söylemleriyle akıllarda kalmamış bir sözde sporcuya ülke olarak şu her şekilde bunalımda olan kimsenin tahammülü yok. boşuna bu sayfalarda dahada rezil olmadan işine baksa çok çok iyi olur
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