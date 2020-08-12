Survivor Evrim Keklik’den Mert Öcal itirafı!

Survivor 2020 yarışmasında renkli kişiliği ve eğlenceli tavırlarıyla adından sıklıkla söz ettiren Evrim Keklik, programın final yapmasından sonra gündeme gelmeye devam etti. Yarışma arkadaşı oyuncu Mert Öcal ile aşk yaşadığı iddia edilen Survivor Evrim ‘Demet ve Alişan İle Sabah Sabah’ programının konuğu oldu. Güzel yarışmacı Mert Öcal sorusuna verdiği yanıtla dikkatleri çekti.

‘ARAMIZDA AŞK YOK’

Survivor 2020 yarışmasında tanışan Evrim Keklik ve Mert Öcal arasında yeni gelişmeler yaşanmaya başladı. Mert Öcal ile yarışmadan sonra da görüştüklerini belirten Survivor Evrim, “Burası Survivor kadını-erkeği yok. Mert’le aramız çok iyi ancak arkadaşız. Aramızda aşk yok.” ifadelerini kullandı.

‘EVRİM BENİM CANIMDIR’

Evrim Keklik’in sabah programındaki açıklamalarının öncesinde ünlü oyuncu Mert Öcal verdiği röportajda “Survivor’da maalesef aşık olmadım. Aşık olma ihtimalim olsa bile orada öncelikler var. Açlık ve barınma varı. Bunları karşılayamadığımız için ona sıra gelmedi. Evrim benim canımdır. İnsanların dediği gibi bir şey yok maalesef” cümlelerini kurdu.