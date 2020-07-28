Survivor Evrim rotasını şaşırdı! Bu sefer de Sercan Yıldırım'a trip attı!

Survivor Ünlüler-Gönüllüler programının sona ermesinden sonra yarışmacılar arasındaki sular durulmadı. Çeşitli programlara katılan yarışmacılar birbirleri hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Yarışmacılar arasındaki kutuplaşmanın çizgileri kesinleşirken Survivor Evrim ve Mert arasındaki yakınlaşma da gözle görülür bir boyuta taşındı.

Kendilerine Avengers (Yenilmezler) ismini veren Nisa Bölükbaşı, Berkan Karabulut, Barış Murat Yağcı ve Cemal Can Cansever bir tarafta yer aldı.

Diğer tarafı ise Yasin Obuz, Mert Öcal, Sercan Yıldırım, Aycan Yanaç, Aşkım Burçe ve Yunus Emre Özden oluşturdu. Milli futbolcu Sercan Yıldırım'ın kardeşinin düğüne katılan isimler ise kutuplaşmaların hatlarını kırmızı çizgilerle gösterdi.

Adı Mert Öcal ile aşk haberlerine karışan Evrim Keklik'in de Sercan Yıldırım'ın davetlisi olarak düğünde bulunması ikilinin hayranları tarafından bekleniyordu. Düğüne davetli olan isimlerle arası iyi olan Survivor Evrim törene katılmayacağını sosyal medya hesabından açıkladı.