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Survivor Evrim rotasını şaşırdı! Bu sefer de Sercan Yıldırım'a trip attı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.07.2020 15:16 | Son Güncelleme

Survivor yarışmasından sonra ünlenen Evrim Keklik, oyuncu Mert Öcal ile aralarında çıkan aşk iddialarının gölgesinde sosyal medya paylaşımlarına devam ediyor. Henüz ikili arasındaki durum belirsizliğini korurken Evrim-Mert hayranları çifti Sercan Yıldırım'ın kardeşi Tezcan'ın düğününde birlikte görmeyi umuyordu. Ancak hayranlarını hayal kırıklığına uğratan açıklama Survivor Evrim'den geldi. Düğüne katılmayacağını söyleyen Evrim, sosyal medya hesabından Sercan'a trip atmayı ihmal etmedi.

Survivor Evrim rotasını şaşırdı! Bu sefer de Sercan Yıldırım'a trip attı!

Survivor Ünlüler-Gönüllüler programının sona ermesinden sonra yarışmacılar arasındaki sular durulmadı. Çeşitli programlara katılan yarışmacılar birbirleri hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Yarışmacılar arasındaki kutuplaşmanın çizgileri kesinleşirken Survivor Evrim ve Mert arasındaki yakınlaşma da gözle görülür bir boyuta taşındı.

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Kendilerine Avengers (Yenilmezler) ismini veren Nisa Bölükbaşı, Berkan Karabulut, Barış Murat Yağcı ve Cemal Can Cansever bir tarafta yer aldı.

sercan yıldırım düğün

Diğer tarafı ise Yasin Obuz, Mert Öcal, Sercan Yıldırım, Aycan Yanaç, Aşkım Burçe ve Yunus Emre Özden oluşturdu. Milli futbolcu Sercan Yıldırım'ın kardeşinin düğüne katılan isimler ise kutuplaşmaların hatlarını kırmızı çizgilerle gösterdi.

evrim mert

Adı Mert Öcal ile aşk haberlerine karışan Evrim Keklik'in de Sercan Yıldırım'ın davetlisi olarak düğünde bulunması ikilinin hayranları tarafından bekleniyordu. Düğüne davetli olan isimlerle arası iyi olan Survivor Evrim törene katılmayacağını sosyal medya hesabından açıkladı.

SERCAN YILDIRIM'A KÜSTÜ

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Milli futbolcu Sercan Yıldırım'ın kardeşi Tezcan Yıldırım dün gece gerçekleştirilen düğünle dünya evine girdi. Survivor yarışmasından kimlerin katılacağı merak edilirken Sercan Yıldırım sosyal medya hesabından Mert Öcal'a çiftetelli davetinde bulundu. Mert Öcal'ın düğüne gideceği kesinleştikten sonra gözler Evrim'e çevrildi. Evrim sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Seco'nun kardeşinin düğününe gitmiyorum. Çünkü beni çağırmadı" dedi.

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Ünlü olmak peşinde koşturan, bunun için önüne gelen yürüyen veya kavga eden bir boş teneke daha.
Bir gram faydanız yok bu devlete birde medyayı işgal etmek için senaryolar uretiyorsunuz. Düşün milletin sırtından
çok iyi yapmış sen çingene orada ne işin var ki
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