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Survivor fragmanında şaşırtan gerilim! Survivor Sercan ve Nisa atışması gündem oldu

DİZİ HABERLERİ  | 14.06.2020 07:28 | Son Güncelleme

Survivor 2020'nin 107. bölüm fragmanı yayınlandı. Mavi takımdan Survivor Sercan ve Kırmızı takımdan Survivor Nisa kavgası merak konusu oldu. Survivor fragmanı yine heyecanlandırdı.

Survivor fragmanında şaşırtan gerilim! Survivor Sercan ve Nisa atışması gündem oldu

Survivor fragmanı herkesi meraklandırdı. Survivor 107. yeni bölüm tanıtımı yayınlandı. Çeyrek finale kalacak son sekizi belirleyecek dokunulmazlık oyunlarında Kırmızı takım ile Mavi takım arasında müthiş mücadeleler veriliyor.

14 Haziran 2020 Pazar günü ekrana gelecek Survivor 2020 107. Bölümde iki takım arasında haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu oynanacak.

Survivor yeni bölümde, iki takım yarışmacıları parkurda kıyasıya bir mücadele verirken karşılıklı atışmalar ile tansiyon yükseliyor. Survivor 2020 yeni bölüm fragmanında dikkat çeken ise Sercan ile Nisa arasındaki “kötü insan” tartışması oldu.

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Tanıtımda Sercan'ın Nisa'ya 'Sen hareketleri yap, sen bizi kötü göster, sonra gel bize şey yap' dediği görülüyor.

Nisa'nın 'Allah Allah' şeklindeki tepkisi için ise Yıldırım, "Biz itiraz ediyoruz, biz kötü oluyoruz" ifadelerini kullanıyor.

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Nisa ise "Kötü insansın zaten" yanıtını veriyor. Sercan Yıldırım da "Ne var? Açıkla söyle. Her şeyi söyle. Böyle ağlama, zırlama olmasın" şeklinde tartışmayı sürdürüyor.

İkili arasındaki tartışmanın nasıl son bulacağı ise şu an için merak konusu oldu.

Survivor'da yarışan futbolcu Sercan Yıldırım'ın açık artırma sırasında "Nisa’ya kıyamıyorum" sözleri damga vurmuş ve sosyal medyada uzun süre gündem olmuştu.

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