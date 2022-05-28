Survivor futbol maçını kim kazandı? Survivor 2022 Türk Yunan futbol maçını kim kazandı? 28 Mayıs 2022 Cumartesi

Survivor 2022 Türk Yunan futbol maçı heyecanına sahne oluyor. Yarışmanın 28 Mayıs 2022 Cumartesi akşamı TV 8'de ekrana gelecek olan bölümünde Türk - Yunan yarışmacılar karma bir futbol maçı oynayacak. Peki Survivor futbol maçını kim kazandı? Survivor 2022 Türk Yunan futbol maçını kim kazandı? Konuya ilişkin detaylar ve programın 28 Mayıs 2022 Cumartesi günkü 117. bölümü ile ilgili bilgiler haberimizde...

SURVİVOR FUTBOL MAÇINI KİM KAZANDI?

Survivor All Star 2022'nin 117. bölümünde Türk ve Yunan yarışmacıların bir arada olduğu karma bir maç oynanacak. Yeni bölümde hem ödül hem de kazanan takım belli olacak.

SURVİVOR 2022 TÜRK - YUNAN FUTBOL MAÇINI KİM KAZANDI?

Survivor All Star 2022'nin 28 Mayıs Cumartesi akşamı ekrana gelecek olan bölümünde Türk - Yunan futbol maçını kazanan taraf belli olduğunda haberimizde eş zamanlı olarak yer verilecektir...



