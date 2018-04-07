Survivor Gönüllüler'de Anıl krizi! Hakan ve Hilmi Cem'den ilginç sözler! 'Artık sinek ikili oldu'

Survivor 2018'de Acun Ilıcalı'nın açıkladığı radikal değişikliklerin ardından Ünlüler takımından Murat Ceylan, Damla Can ve Hilmi Cem İntepe, Gönüllüler takımına geçmişti. Yeni isimlerin takımlarına katılmasının ardından Gönüllüler'de ilginç gelişmeler yaşandı. Anıl ve takım arkadaşları arasındaki soğukluk uzun süredir devam ediyordu. Yeni gelen yarışmacılarla arkadaşlık kurmak isteyen Anıl'a takım arkadaşlarından tepki geldi. Gönüllüler takımı Anıl'ın adadaki tavırlarından duydukları rahatsızlığı dile getirdiler. HAKAN HATİPOĞLU: 'ANIL BENCİL VE AÇGÖZLÜ'

Anıl hakkında sert yorumlarda bulunan Hakan Hatipoğlu, 'Anıl, Damla, Hilmi Cem ve Murat'a yaranabilmek için buradan sahile suları, kokonatlar koşarak götürüyor. Biz 60 gündür aynı adadayız. Bizim için ne yaptın. Dışardan nasıl gözüküyor bilmiyorum ama Anıl'la aynı adada olmak gerçekten zor birşey. Gerçekten hem açgözlü hem bencil. Özgüveni yok.' dedi. Anıl'ın yarışmanın en büyük favorilerinden biri olduğuna dikkat çeken Hakan, 'Anıl bu yarışmanın en büyük favorilerindendi. Şimdi ne oldu? Sinek ikili

olacaksın böyle olunca. Anıl'ın bu davranışlarını doğru bulmuyorum. Ben 60 gündür beklediğim arkadaşlığı, burada iki gündür olan arkadaşlara Anıl'dan görünce ne kadar doğru olduğumu anladım' ifadelerini kullandı.

HİLMİ CEM: 'ANIL TARAF OLMAMI İSTERSE KABUL ETMEM'

Survivor Gönüllüler'de Anıl ile arkadaşlık kurmalarını değerlendiren Hilmi Cem, 'Anıl bu adada yalnız kalmış. Biz gelince bizimle arkadaş oldu, vakit geçirmeye başladı.

Bizim geldiğimiz için çok mutlu olduğunu söyledi. Anıl bizimle birlikte bu yolu yürümeye çalışacak. Ama yarın öbür gün Hakan'la sert bir tartışma içine girer ve

benim de taraf olmamı isterse, kusura bakmasın kimsenin tarafı olamam.' dedi. ANIL: 'YENİ GELENLERLE KAFALARIMIZ UYUŞTU'

Takıma yeni gelen Murat, Damla ve Hilmi Cem'le yakınlaşmalarını anlatan Anıl ise, 'Benim kimseyle arkadaşlığım mesafem değişmedi. Herkesle aynıyım. Yeni gelen

arkadaşlar belki benimle kafa olarak aynılar. Aramızda bir elektrik tuttu. Benimle arkadaşlık kurmak istemiş olabililer. Ama bu kutuplaşmanın habercisi değil.' şeklinde konuştu. HİLMİ CEM'DEN HAKAN'A ÖVGÜ 'ONU TANIDIĞIM İÇİN MUTLUYUM'

Yeni takımına adapte olmaya çalışan Hilmi Cem, başlarda Hakan'a karşı ön yargılı olduğunu ancak tanıdıkça ısındığını söyledi. Hakan'ı tanımaktan dolayı gayet mutlu olduğunu söyleyen Hilmi Cem, 'Hakan hakkında ön yargılı geldim. Hakan hakkında söyleyen çok fazla şey vardı. Çok şey konuşuluyordu. Tanımaya başladım Hakan'ı ve aslında öyle biri değil. O denli gösterilecek bir insan değil. Onu tanıdığım için gayet mutluyum.' şeklinde konuştu.