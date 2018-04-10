Survivor Gönüllüler takımında kim elendi? Survivor 2018 9 Nisan eleme sonuçları

Survivor'da artık haftada iki defa oynanan dokunulmazlık oyunlarında Gönüllüler'in yüzü gülmemişti. Hilmi Cem, Damla ve Murat'ı takımlarına almalarına rağmen, Gönüllüler iki oyunu da kaybederek üç ismi eleme adayı olarak çıkarmıştı. Konseyde isimleri en fazla yazılan Funda ve Cumali ile birlikte, bireysel dokunulmazlığı kazanan Damla'nın adını söylediği Yağmur eleme adayları olmuştu.
Survivor'ın Pazartesi akşamı yayınlanan son bölümünde, ada konseyinde Acun Ilıcalı elenen yarışmacıyı açıkladı. Cumal, Yağmur ve Funda arasında sms oylamasından en az oyu alan Funda Alkayış bu hafta elenerek Survivor'a veda etti. Adının açıklanmasının ardından konuşan Funda Alkayış, 'Survivor insana o kadar çok şey öğretiyor ki ailenin sevdiklerinin kıymetini daha iyi anlıyorsun. Çok zorlandım ama çok şey öğrendim burada. Buraya gelirken kendi branşımda performansım en zirvedeyken geldim. Gittiğimde de devam edeceğim.' dedi.
SURVIVOR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Survivor'da Gönüllüler ve Ünlüler takımları hem yataklı baraka hem de kahvaltı ödüllü oyunda karşı karşıya geldi. Kazanan takımın kahvaltı keyfi yapacağı voleybol oyununda, Gönüllüler takımı 6-1 yenik duruma düştü. Ancak daha sonra muhteşem bir geri dönüş yapan Gönüllüler, durumu 9-6'a getirerek öne geçti. Nefes kesen oyunda 9-9 eşitlik sağlandı. Ancak son oyunu kazanamayan Gönüllüler oyundan 10-9 yenik ayrıldı.
HAFTANIN EN İYİ PERFORMANSINA SAHİP YARIŞMACILARI KİMLER OLDU?
Haftanın en iyi performansına sahip yarışmacılarını Acun Ilıcalı açıkladı. Haftanın en iyileri meyveli puding kazandı. Erkeklerde birinci olan isim Mustafa Kemal oldu.
İkinci ise Ümit Karan oldu. Kadınlarda ise birinci Nagihan olurken, ikinci Damla oldu.
ACUN'DAN SURVIVOR ÖZEL SÜRPRİZİ
Ada konseyinde konuşan Acun Ilıcalı, 10 Nisan Salı akşamı Survivor Özel programının TV8'de yayınlanacağını duyurdu. Survivor'da yarışmacıların merak edilen yaşamları, ekrana gelmeyen özel görüntülerin olacağı program Salı akşamı 20.00'de yayınlanacak.
BARAKA OYUNUNU KİM KAZANDI?
Survivor 2018'de Ünlüler ve Gönüllüler takımından en iyi isimler iyi baraka ve yemek için mücadele etti. Heyecan dolu oyunda 10-8'lik skorla gülen taraf Ünlüler oldu.
SURVIVOR'DAN ELENEN FUNDA ALKAYIŞ KİMDİR?
1987 yılında Mersin'de dünyaya gelen Funda Alkayış, üniversite eğitimini Mersin Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu'nda tamamlamıştır. Kick Boks, Muay-Thai ve Wushu sporlarıyla yakından ilgilenen Alkayış, Kick Boks Dünya Şampiyonasında 50 kiloda dünya şampiyonu olmuştur. Başarılı sporcu bu alanda, 9 kez Türkiye şampiyonluğu, Dünya ikinciliği ve üçüncülüğü, 24 maç 23 galibiyet 6 nakavt gibi birçok başarıya imza atmıştır.
Survivor'a katılmadan önce Adıyaman'da bir okulda, Beden Eğitimi Öğretmenliği yapan Funda Alkayış, yarışmada en çok yüzme bilmemesi nedeniyle eleştirilerin hedefi oluyor. Yarışmada şu ana kadar 48 puan toplayan Funda Alkayış, puan tablosunda 12. sırada bulunmaktadır.
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