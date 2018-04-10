Survivor Gönüllüler takımında kim elendi? Survivor 2018 9 Nisan eleme sonuçları

Survivor'da artık haftada iki defa oynanan dokunulmazlık oyunlarında Gönüllüler'in yüzü gülmemişti. Hilmi Cem, Damla ve Murat'ı takımlarına almalarına rağmen, Gönüllüler iki oyunu da kaybederek üç ismi eleme adayı olarak çıkarmıştı. Konseyde isimleri en fazla yazılan Funda ve Cumali ile birlikte, bireysel dokunulmazlığı kazanan Damla'nın adını söylediği Yağmur eleme adayları olmuştu.

Survivor'ın Pazartesi akşamı yayınlanan son bölümünde, ada konseyinde Acun Ilıcalı elenen yarışmacıyı açıkladı. Cumal, Yağmur ve Funda arasında sms oylamasından en az oyu alan Funda Alkayış bu hafta elenerek Survivor'a veda etti. Adının açıklanmasının ardından konuşan Funda Alkayış, 'Survivor insana o kadar çok şey öğretiyor ki ailenin sevdiklerinin kıymetini daha iyi anlıyorsun. Çok zorlandım ama çok şey öğrendim burada. Buraya gelirken kendi branşımda performansım en zirvedeyken geldim. Gittiğimde de devam edeceğim.' dedi.

SURVIVOR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Survivor'da Gönüllüler ve Ünlüler takımları hem yataklı baraka hem de kahvaltı ödüllü oyunda karşı karşıya geldi. Kazanan takımın kahvaltı keyfi yapacağı voleybol oyununda, Gönüllüler takımı 6-1 yenik duruma düştü. Ancak daha sonra muhteşem bir geri dönüş yapan Gönüllüler, durumu 9-6'a getirerek öne geçti. Nefes kesen oyunda 9-9 eşitlik sağlandı. Ancak son oyunu kazanamayan Gönüllüler oyundan 10-9 yenik ayrıldı.