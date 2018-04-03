Survivor için şaşırtan iddia! 'Nevin Yanıt kendisi pes etti'

Acun Ilıcalı'nın yapımcılığını ve sunuculuğunu üstlendiği 'Survivor 2018' yarışmasına veda eden son isim Nevin Yanıt oldu. Kariyeri büyük başarılarla dolu olan 32 yaşındaki sporcu, gönüllüler takımında bir türlü beklentileri karşılayamadı. Acun Ilıcalı, SMS sonuçlarını açıkladıktan sonra milli sporcu hakkında övgü dolu ifadeler kullandı.

'NEVİN YANIT YARIŞMAYI BIRAKTI'

Bu veda, TV8'de yayınlanan 'Survivor Panorama' programında değerlendirdildi. Survivor'ın eski yarışmacılarından İhsan Tarkan, "İstatistiklerde yüzde 15'lerde-yüzde 47'lerde gidiyordu. Son iki hafta yarışmayı o kadar bıraktı ki yüzde 20'lere düştü. Otomatikman istatistik olarak yüzde 40'ın da altına düştü. Yeni Nevin kendisi pes etti. Oyuna çıkmak istemiyor, çıktığı zaman kaybediyor. Böyle olunca arkadaşları tarafından adı yazıldı, o da durumu kabullendi" dedi.

İhsan Tarkan, "Nevin Yanıt'ın elenmesi kimseye sürpriz olmadı. Nevin'e çok SMS geldiğini de düşünmüyorum, çok rahat elenmiştir, fark olmuştur. Elenmeyi kendisi istedi, kendisi neden oldu" şeklinde konuştu.