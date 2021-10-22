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Survivor İlayda Şeker'in kardeşinden estetik yorumu

22.10.2021 09:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor 2021 şampiyonu İsmail Balaban ile yaşadığı aşkla gündemde olan İlayda Şeker yarışmadan sonra estetikle bambaşka biri oldu. Şeker'in kardeşi ise bu duruma yaptığı yorumla dikkat çekti.

Survivor İlayda Şeker'in kardeşinden estetik yorumu

Son dönemde İsmail Balaban ve İlayda Şeker'in aşkı sosyal medyada çok konuşuluyor. Her anlarını beraber geçiren ikiliden Şeker yarışma sonrasında yaptırdığı estetiklerle de gündemde.

Survivor'dan sonra yüzündeki değişimlerle dikkat çeken İlayda adeta bambaşka biri oldu. Bu konunun sosyal medyada gündeme gelmesinden sonra Survivor İlayda'nın kardeşi Balkır'dan güldüren bir yorum geldi.

Ekran Alıntısı

Balkır İlayda'nın estetiksiz ve estetikli hâlini yan yana koyarak "İlayda'nın düşmana ihtiyacı yok en büyük düşmanı kendisi" yorumunda bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
survivor İsmail Balaban
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