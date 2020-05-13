Survivor iletişim ödül oyununu kim kazandı? Survivor yarışmacıları Instagram canlı yayını ne zaman?

Survivor yeni bölümde Ünlüler ile Gönüllüler, yeni bir iletişim oyunu için karşı karşıya geldi.

Survivor 2020'nin 74. bölüm iletişim ödülü oyunu öncesinde Acun Ilıcalı, gönüllüler takımı ve ünlüler takımının ödüllerini ayrı ayrı açıkladı. Survivor’da iletişim oyunu ödüllleri ünlüler ve gönüllüler takımına göre değişiyor. Acun Ilıcalı gönüllüler kazanırsa Acun Ilıcalı'nın Instagram hesabından canlı yayın yapacaklarını, ünlülerin kazanması durumunda ise Instagram hesaplarından 1 dakikalık video paylaşacaklarını duyurdu.

İLETİŞİM ÖDÜLÜ OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'da iletişim oyununda iki takım Survivor basketbolu oynadılar. Sahaya ikişer kişilik takımlar ile çıkan ünlüler ile gönüllüler arasında oynanan basketbol maçında birbirinden güzel basketler atıldı.

Erkeklerin oynadığı maçlar üç basketti, kadınların oynadığı maçlar ise iki basketi atan takım puanı kazandı. Toplamda bu şekilde 10 puanı toplayan takım iletişim oyununu kazanacaktı. Heyecanın dorukta olduğu, bazen gerginliklerin, tartışmaların yaşandığı iletişim oyununu, 10-7 skorla kazanan takım gönüllüler oldu.