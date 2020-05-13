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Survivor iletişim ödül oyununu kim kazandı? Survivor yarışmacıları Instagram canlı yayını ne zaman?

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.05.2020 01:47 | Son Güncelleme

Survivor 2020 yarışmasının son bölümünde iletişim ödülü heyecanı yaşandı. Acun Ilıcalı gönüllüler kazanırsa Instagram'dan canlı yayın yapacaklarını, ünlülerin kazanması durumunda ise Instagram hesaplarından video paylaşacaklarını duyurdu. Peki Survivor'da kıran kırana geçen ödül oyununu kim kazandı?

Survivor iletişim ödül oyununu kim kazandı? Survivor yarışmacıları Instagram canlı yayını ne zaman?

Survivor yeni bölümde Ünlüler ile Gönüllüler, yeni bir iletişim oyunu için karşı karşıya geldi.

Survivor 2020'nin 74. bölüm iletişim ödülü oyunu öncesinde Acun Ilıcalı, gönüllüler takımı ve ünlüler takımının ödüllerini ayrı ayrı açıkladı. Survivor’da iletişim oyunu ödüllleri ünlüler ve gönüllüler takımına göre değişiyor. Acun Ilıcalı gönüllüler kazanırsa Acun Ilıcalı'nın Instagram hesabından canlı yayın yapacaklarını, ünlülerin kazanması durumunda ise Instagram hesaplarından 1 dakikalık video paylaşacaklarını duyurdu.

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İLETİŞİM ÖDÜLÜ OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'da iletişim oyununda iki takım Survivor basketbolu oynadılar. Sahaya ikişer kişilik takımlar ile çıkan ünlüler ile gönüllüler arasında oynanan basketbol maçında birbirinden güzel basketler atıldı.

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Erkeklerin oynadığı maçlar üç basketti, kadınların oynadığı maçlar ise iki basketi atan takım puanı kazandı. Toplamda bu şekilde 10 puanı toplayan takım iletişim oyununu kazanacaktı. Heyecanın dorukta olduğu, bazen gerginliklerin, tartışmaların yaşandığı iletişim oyununu, 10-7 skorla kazanan takım gönüllüler oldu.

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SURVIVOR GÖNÜLLÜLER INSTAGRAM CANLI YAYINI NE ZAMAN?

Acun Ilıcalı iletişim ödülünü kazanan gönüllüler takımının canlı yayın günü ve saatini duyurdu. Acun Ilıcalı gönüllüler takımının kendi Instagram hesabından 13 Mayıs Çarşamba günü saat 17.00'de canlı yayın yapacaklarını açıkladı ve izleyicilerin sorularını bekledilerini söyledi.


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