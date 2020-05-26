Survivor'ın eski yarışmacısı Taner Tolga Tarlacı'dan Yasin paylaşımı: Beni taklit ediyor

Taner Tolga Tarlacı daha önce Survivor yarışmasına katımıştı. 2011 yılında katıldığı yarışmada sıradışı tavırları ve hareketleriyle damga vurmuştu ve o dönemin çok konuşulan isimlerinden biri olmuştu. MasterChef ile yıldızı parlayan Yasin Obuz ise katıldığı Survivor 2020'nin en dikkat çeken isimleri arasında yer alıyor. Taner ve Yasin ise normalde yakın arkadaşlar. Ancak Taner Tolga Tarlacı sosyal medya hesabından Yasin'e laf attı.



Taner Tolga Tarlacı paylaşımında "Yasin Obuz'u severim ama çok taklit ediyor beni, bence doğal davranmıyor. 'Zombala bombala' benim dansım, gitmiş sanki kendi keşfetmiş gibi Hadise'ye söylüyor. Sonra 'Bum' da benim kelimem, hareketler de çalıntı böyle devam ederse yarışmadan sonra kendisini kafes dövüşüne almak zorunda kalacağım" ifadelerini kullandı.



