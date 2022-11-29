MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Survivor'ın tartışmalı şampiyonu Nisa Bölükbaşı ve Ogeday Girişken ayrıldı iddiası! Her şeyi sildiler

Survivor'ın tartışmalı şampiyonu Nisa Bölükbaşı ve Ogeday Girişken ayrıldı iddiası! Her şeyi sildiler

29.11.2022 13:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor'ın son sezonunda şampiyon olan ve şampiyonluğu günlerce tartışılan Nisa Bölükbaşı yarışmada Ogeday Girişken ile aşk yaşıyordu. Uzun süredir beraber olan çiftin ayrıldığı iddia edildi. İkili birbirlerini takipten de çıktı.

Survivor'ın tartışmalı şampiyonu Nisa Bölükbaşı ve Ogeday Girişken ayrıldı iddiası! Her şeyi sildiler

Survivor şampiyonu Nisa Bölükbaşı ve sevgilisi Ogeday sık sık gündemde yer alıyor. Sosyal medya gündeminde sık sık konuşulan çiftlerden biri olan Nisa Bölükbaşı ve Ogeday Girişken, Survivor All Star 2022 yarışmasından sonra da ilişkilerine devam etmişti.

Evlilik iddialarıyla gündemde olan çiftten kötü haber geldi.

Survivor’da geçen sezon yarışan ve şampiyon olan Nisa Bölükbaşı ve Ogeday Girişken ayrıldığı iddia edildi Nisa ve Ogeday birbirinin takipten çıkarıp fotoğrafları da sildi.

İkili daha önce ayrılık iddialarına romantik pozlarla yanıt vermişti.

Kendini spora verdi! "Silikon mu yaptırmış?" Kendini spora verdi! "Silikon mu yaptırmış?"

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dansözlüğü bırakmıştı! İbrahim Tatlıses'in yakın dostunun sahnesinde şov yaptıDansözlüğü bırakmıştı! İbrahim Tatlıses'in yakın dostunun sahnesinde şov yaptı
"İç çamaşırı giymedim" deyip kapatmaya çalışınca..."İç çamaşırı giymedim" deyip kapatmaya çalışınca...
Anahtar Kelimeler:
Ogeday Girişken sosyal medya sevgilisi

En Çok Okunan Haberler

İşçi ve işverenin masaya oturacağı rakamlar belli oldu!

İşçi ve işverenin masaya oturacağı rakamlar belli oldu!

Motorine indirim geldi! Fiyatlar bu gece yeniden değişecek...

Motorine indirim geldi! Fiyatlar bu gece yeniden değişecek...

Nihat Doğan'ın Bahar Candan'ın annesi ile kuliste ilişki yaşadığı iddia edilmişti! Bomba gelişme...

Nihat Doğan'ın Bahar Candan'ın annesi ile kuliste ilişki yaşadığı iddia edilmişti! Bomba gelişme...

"İç çamaşırı giymedim" deyip kapatmaya çalışınca...

"İç çamaşırı giymedim" deyip kapatmaya çalışınca...

Ronaldo'nun attığı gol sonrası dünya ikiye bölündü!

Ronaldo'nun attığı gol sonrası dünya ikiye bölündü!

2 çocuk annesi Sinem Kobal ortaya çıktı!

2 çocuk annesi Sinem Kobal ortaya çıktı!

İlginizi Çekebilir

Zehir bu kadar zararlı değil: Tek lokması perişan ediyor

Zehir bu kadar zararlı değil: Tek lokması perişan ediyor

Çarpıcı uyarı: "Faydası yok zararı var"

Çarpıcı uyarı: "Faydası yok zararı var"

Havalar iyice soğumadan, indirimler sona ermeden mutlaka bir çift edinin!

Havalar iyice soğumadan, indirimler sona ermeden mutlaka bir çift edinin!

Ölüme sürükleyen damar tıkanıklığının ilk belirtisi...

Ölüme sürükleyen damar tıkanıklığının ilk belirtisi...

Günde iki kaşık tüketenin hayatı değişti! Turp gibi yapıyor

Günde iki kaşık tüketenin hayatı değişti! Turp gibi yapıyor

Artık gözleriniz yaşarmayacak! "İyi ki almışım." diyeceksiniz...

Artık gözleriniz yaşarmayacak! "İyi ki almışım." diyeceksiniz...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.