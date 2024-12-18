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Survivor 2025 ne zaman başlıyor? Survivor 2025 Gönüllüler kimler?

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
18.12.2024 13:29
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Survivor 2025 ne zaman başlayacak? Survivor 2025 All Star ve Gönüllüler yarışmacıları kimler? Bu soruların yanıtlarını merak eden izleyiciler için detaylar haberimizde!

Survivor 2025 ne zaman başlıyor? Survivor 2025 Gönüllüler kimler?

Survivor 2025'in ne zaman başlayacağı ve hangi ünlü isimlerin All Star kadrosunda yer alacağı, yarışma tutkunları tarafından büyük bir merakla bekleniyor. Her sezon olduğu gibi bu yıl da Survivor 2025, zorlu parkurlar, strateji savaşları ve birbirinden heyecanlı anlarla ekranlara gelecek.

Acun Ilıcalı, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla Survivor 2025 All Star yarışmacılarını resmi olarak duyurdu.

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın sosyal medya paylaşımıyla birlikte Survivor 2025'in yayın tarihi belli oldu.

Survivor 2025 All Star ilk bölümüyle 1 Ocak 2025 tarihinde başlayacak.

Survivor All Star kadrosu için haberimizi tıklayın:

Survivor kadrosu doğru çıktı! Acun Ilıcalı paylaştı: İsmail Balaban, Adem Kılıççı, Ayşe Yüksel ve dahası... İşte Survivor 2025 kadrosu Survivor kadrosu doğru çıktı! Acun Ilıcalı paylaştı: İsmail Balaban, Adem Kılıççı, Ayşe Yüksel ve dahası... İşte Survivor 2025 kadrosu

SURVIVOR 2025 YENİ YARIŞMACILARI

Survivor 2025’in yeni yarışmacıları ise; Tuğba Yeni, Dilşah Kurt, Batuhan Gökgoz, Mevlüt Koçak, Göksu Küçükali, Adilhan Numan, Kaan Kazgan ve Kübra Avcı oldu.

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Anahtar Kelimeler:
Survivor 2025
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