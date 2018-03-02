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Survivor isyanı! Acun Ilıcalı'nın önünü kesti

MAGAZİN HABERLERİ  | 02.03.2018 12:21 | Son Güncelleme

TV 8'in sahibi Acun Ilıcalı, Survivor'a gitmek isteyen bir vatandaşın isteklerini videoya çekti ve sosyal medya hesabından paylaştı

Survivor isyanı! Acun Ilıcalı'nın önünü kesti

Survivor All Star herkesin gündeminde... Hemen her gün heyecanın ve adrenalinin dozunun arttığı Survivor 2018’de yarışmacılar kazanabilmek adına büyük bir uğraş veriyor.

Milyonlarca insanın izlediği bu yarışmanın takipçilerinden biri, geçen akşam eşi Şeyma Subaşı ile vakit geçiren Acun Ilıcalı’yı karşısında görünce bir iki laf etmeden geçmek istemedi.

'NİHAT DOĞAN'IN ÇOK SESİ ÇIKIYOR!'

Keyfi yerinde olan Acun Ilıcalı "Acun Abi Survivor'da Nihat Doğan'ın çok sesi çıkıyor. Bağırmasın, sakin olsun. Beni de Survivor'a götür Acun Abi" diyen vatandaşın videosunu çekti ve sosyal medya hesabından paylaştı.

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Anahtar Kelimeler:
Survivor survivor 2018 Acun Ilıcalı

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
benim vizem var götürcenmi.Geç dalganı milletle acun efendi
bos teneke cok ses cikartir.
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